MP का लाल, सरहद का शेर… सीमापार घुसकर आतंकियों का किया सफाया, बहादुरी के लिए फिर मिला सेना मेडल
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2882742
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

MP का लाल, सरहद का शेर… सीमापार घुसकर आतंकियों का किया सफाया, बहादुरी के लिए फिर मिला सेना मेडल

Indore News-इंदौर के वीर सपूत मेजर राहुल दत्ता को दूसरी बार सेना प्रतिष्ठित गैलंट्री अवॉर्ड बार टू सेना मेडल से सम्मानित किया जा रहा है. मेजर राहुल दत्ता वर्तमान में कश्मीर के कुपवाड़ा में राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात हैं. मेजर दत्ता ने पीओके में दो आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया था.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 15, 2025, 09:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP का लाल, सरहद का शेर… सीमापार घुसकर आतंकियों का किया सफाया, बहादुरी के लिए फिर मिला सेना मेडल

Major Rahul Dutta-मध्यप्रदेश के महू में जन्मे वीर सपूत मेजर राहुल दत्ता को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए भारतीय सेना गैलंट्री अवॉर्ड दिया जाएगा. मेजर राहुल दत्ता को दूसरी बार सेना के प्रतिष्ठित बार टू सेना मेडल से नवाजा जाएगा. इस साल यह सम्मान प्राप्त करने वाले मेजर दत्ता मध्यप्रदेश के इकलौते जवान हैं. मेजर राहुल दत्ता देश के अलग-अलग हिस्सों में कई आतंकियों को मार गिरा चुके हैं. 

वर्तमान में मेजर राहुल दत्ता कश्मीर के कुपवाड़ा में राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात हैं. 

PoK में आतंकियों मार गिराया था
18 जुलाई 2024 को 13 हजार फीट की ऊंचाई पर एक जोखिम भरे ऑपरेशन का नेतृत्व किया था. मेजर राहुल दत्ता ने हुलिया बदलकर Pok में जंगलों में घात लगाकर दो आतंकियों को आमने सामने की मुठभेड़ में मार गिराया था. इस मिशन में मेजर दत्ता 24 घंटे तक जंगलों में डटे रहे थे. उनके शौर्य, अदम्य साहस और वीरता के लिए उन्हें दूसरी बार सेना के प्रतिष्ठित गैलंट्री मेडल से सम्मानित किया जा रहा है. 

पहले भी मिल चुका है अवॉर्ड
इससे पहले 2020 में असम के घने जंगलों में एक खतरनाक आतंकी को ढेर करने के लिए उन्हें 2021 में पहला गैलंट्री अवॉर्ड मिला था. उस समय मेजर दत्ता असम राइफल्स में तैनात थे. वर्तमान में मेजर राहुल दत्ता कश्मीर के कुपवाड़ा में राष्ट्रीय राइफल्स में पदस्थ हैं. 

एमपी के एकमात्र गैलंट्री अवार्ड विजेता
79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 127 वीरता और 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कारों को मंजूरी दी. जिसमें मेजर राहुल दत्ता का नाम भी शामिल हैं. मेजर दत्ता मध्य प्रदेश के एकमात्र आर्मी अफसर हैं, जिन्हें गैलंट्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है. यह महू सहित मध्यप्रदेश के लिए गर्व की बात है. 

पिता भी सेना में थे
दूसरी बार गैलंट्री अवार्ड मिलने के कारण उन्हें बार टू सेना मेडल प्रदान किया जाएगा. इस श्रेणी में देश के दो ही जवान शामिल हैं, जिसमें एक मेजर राहुल दत्ता हैं. राहुल दत्ता महू के रहने वाले हैं, उनके पिता भी सेना में सूबेदार के पद पर तैनात थे. 

यह भी पढ़े-फिर चर्चा में भोपाल का 90 डिग्री वाला ब्रिज, अब सुरक्षा को मिलेगी पहला प्राथमिकता

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़े Indore की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

indore newsmp newsmajor rahul dutta

Trending news

indore news
MP का लाल, सरहद का शेर… आतंकियों का किया ढेर, बहादुरी के लिए फिर मिला सेना मेडल
bhopal news
फिर चर्चा में भोपाल का 90 डिग्री वाला ब्रिज, अब सुरक्षा को मिलेगी पहली प्राथमिकता
datia news
MP के बच्चों पर मंडरा रहा कुपोषण का खतरा, 400 बच्चों की हालत गंभीर
Sidhi news
आजादी के जश्न के बाद कॉलेज में मुर्गा पार्टी, प्रिंसिपल सहित स्टाफ ने लिए चटकारे
chhattisgarh news
कोरबा में बाइकर्स का आतंक, रोज करते थे उत्पात, 15 अगस्त को चढ़ा हुड़दंग का रंग
chhatarpur news
बैंक लूट के बाद ATM में कैश लोड करने जा रही कार पर डांका, बदमाशों ने लूटे 61 लाख
chhattisgarh news
गेम खेलने के लिए मांगा मोबाइल, नहीं दिया तो कर दी हत्या, 15 दिन बाद मिला सड़ा-गला शव
MP Crime News
आजादी के दिन छिनीं भाई की सांसें, जमीनी रंजिश में खूनी खेल, 30 सेकंड में ली जान
MP Crime News
Crime News-नाबालिग को दिल्ली में बंधक बनाया, ढाई महीने तक किया शौषण, भागकर बचाई जान
gwalior news
ग्वालियर को कब मिलेगी खराब सड़कों से आजादी? पोस्टर मैन ने उड़ाए अधिकारियों के होश
;