MP का लाल, सरहद का शेर… सीमापार घुसकर आतंकियों का किया सफाया, बहादुरी के लिए फिर मिला सेना मेडल

Major Rahul Dutta-मध्यप्रदेश के महू में जन्मे वीर सपूत मेजर राहुल दत्ता को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए भारतीय सेना गैलंट्री अवॉर्ड दिया जाएगा. मेजर राहुल दत्ता को दूसरी बार सेना के प्रतिष्ठित बार टू सेना मेडल से नवाजा जाएगा. इस साल यह सम्मान प्राप्त करने वाले मेजर दत्ता मध्यप्रदेश के इकलौते जवान हैं. मेजर राहुल दत्ता देश के अलग-अलग हिस्सों में कई आतंकियों को मार गिरा चुके हैं.

वर्तमान में मेजर राहुल दत्ता कश्मीर के कुपवाड़ा में राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात हैं.

PoK में आतंकियों मार गिराया था

18 जुलाई 2024 को 13 हजार फीट की ऊंचाई पर एक जोखिम भरे ऑपरेशन का नेतृत्व किया था. मेजर राहुल दत्ता ने हुलिया बदलकर Pok में जंगलों में घात लगाकर दो आतंकियों को आमने सामने की मुठभेड़ में मार गिराया था. इस मिशन में मेजर दत्ता 24 घंटे तक जंगलों में डटे रहे थे. उनके शौर्य, अदम्य साहस और वीरता के लिए उन्हें दूसरी बार सेना के प्रतिष्ठित गैलंट्री मेडल से सम्मानित किया जा रहा है.

पहले भी मिल चुका है अवॉर्ड

इससे पहले 2020 में असम के घने जंगलों में एक खतरनाक आतंकी को ढेर करने के लिए उन्हें 2021 में पहला गैलंट्री अवॉर्ड मिला था. उस समय मेजर दत्ता असम राइफल्स में तैनात थे. वर्तमान में मेजर राहुल दत्ता कश्मीर के कुपवाड़ा में राष्ट्रीय राइफल्स में पदस्थ हैं.

एमपी के एकमात्र गैलंट्री अवार्ड विजेता

79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 127 वीरता और 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कारों को मंजूरी दी. जिसमें मेजर राहुल दत्ता का नाम भी शामिल हैं. मेजर दत्ता मध्य प्रदेश के एकमात्र आर्मी अफसर हैं, जिन्हें गैलंट्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है. यह महू सहित मध्यप्रदेश के लिए गर्व की बात है.

पिता भी सेना में थे

दूसरी बार गैलंट्री अवार्ड मिलने के कारण उन्हें बार टू सेना मेडल प्रदान किया जाएगा. इस श्रेणी में देश के दो ही जवान शामिल हैं, जिसमें एक मेजर राहुल दत्ता हैं. राहुल दत्ता महू के रहने वाले हैं, उनके पिता भी सेना में सूबेदार के पद पर तैनात थे.

यह भी पढ़े-फिर चर्चा में भोपाल का 90 डिग्री वाला ब्रिज, अब सुरक्षा को मिलेगी पहला प्राथमिकता

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़े Indore की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!