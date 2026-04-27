इंदौर में आधी रात में हुआ बवाल, आपस में भिड़े दो पक्ष, जमकर हुआ विवाद, पुलिस जांच में जुटी

Indore Fight News-मध्यप्रदेश के इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में एक मामूली बात ने अचानक विवाद का रूप ले लिया, जब दो पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ते-बढ़ते झगड़े में बदल गई. बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला गाड़ी खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ था, जो धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. दोनों पक्षों के बीच सड़क पर जमकर धक्का-मुक्की हुई और हंगामा हुआ. विवाद का वीडियो भी सामने आया है.

गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुई थी. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि शुरू में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई है. विवाद के दौरान आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और बीच-बचाव करने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ समय तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही. दोनों पक्षों के कुछ लोग एक-दूसरे पर हावी होने का प्रयास करते रहे.

वीडियो हुआ वायरल

घटना के दौरान मौजूद लोगों ने इस विवाद के कुछ वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिए, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. वायरल वीडियो में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और धक्का-मुक्की होती नजर आ रही है. वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने शांत कराया मामला

मामले की जानकारी मिलते ही मल्हारगंज थाना पुलिस हरकत में आई और घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर शांत कराया और थाने लाकर उनकी शिकायतें दर्ज कीं. फिलहाल, दोनों पक्षों की ओर से आवेदन दिए गए हैं, जिनके आधार पर पुलिस जांच कर रही है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की भी बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके. जांच के बाद ही यह तय किया जाएगा कि किस पक्ष की गलती अधिक है और आगे क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार, इलाके में इस तरह के छोटे-छोटे विवाद पहले भी सामने आते रहे हैं. इलाके में स्थिति सामान्य है. पुलिस ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

यह भी पढ़ें-छिंदवाड़ा में भीषण हादसा, हज यात्रियों को छोड़कर लौट रही कार का एक्सीडेंट, 3 की मौत

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!