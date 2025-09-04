'मां दोनों को सजा दिलाना...', बीबी के भागने पर युवक ने सुसाइड से पहले बनाया वीडियो, 10 दिन से BF संग फरार
इंदौर

'मां दोनों को सजा दिलाना...', बीबी के भागने पर युवक ने सुसाइड से पहले बनाया वीडियो, 10 दिन से BF संग फरार

Indore Shocking News: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से एक झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. एक युवक ने सुसाइड से पहले वीडियो बनाकर अपनी मां से पत्नी और उसके प्रेमी को सजा दिलाने की मांग की है. उसने वीडियो में कहा अगर मुझे कुछ हो जाए, तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पास जाकर उन्हें पूरी सच्चाई बताना.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 04, 2025, 09:56 AM IST
Indore Sucide Case
Indore Sucide Case

Indore Sucide Case: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि हीरा नगर इलाके में रहने वाले एक युवक ने बीते 25 जुलाई को फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली थी. युवक ने सुसाइड करने से पहले अपने किराएदार से मोबाइल मांगा, फिर उसने एक वीडियो बनाकर अपनी मां को एक संदेश दिया और उसने अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को सजा दिलाने की मांग की थी. 

दरअसल, मिथुन सकेरिया ने वीडियों में अपनी पत्नी सरिता और उसके बॉयफ्रेंड नवीन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. वहीं युवक ने वीडियो के जरिए अपनी मां राजकुमारी से दोनों को सजा दिलाने की बात कही थी. हालांकि पुलिस ने युवक की पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक दोनों का कोई अता पता नहीं है. 

"मां दोनों को सजा दिलवाना"
मिली जानकारी के अनुसार, मिथुन ने वीडियो बनाकर कर अपने भाई अर्जुन को भेजा है. वीडियो में मिथुन ने कहा कि मेरा पूरा पैसा मेरी पत्नी का आशिक नवीन खा गया है. वीडियो में यह भी बताया है कि नवीन कभी अपने टाइटल में मौर्या लगाता है, तो कभी पटेल लगाता है. उसने कहा कि मैं इन दोनों से मैं परेशान हो जाता हूं. मेरे तीन बच्चों से मुछ पर झूठा केस लगवा दिया कि तुमने बलात्कार किया है. पुलिस भी मुझे मारती है. उसने कहा कि क्या कोई बाप अपनी बच्चियों से बलात्कार करेगा. खाता चेक कराना तो मेरे सारे पैसे सरिता से नवीन ने ले लिए हैं. वह शोभा भाभी को भी पता है. युक ने कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो दोनों सरिता और नवीन को छोड़ना मत, उन्हें सजा दिलवाना. 

दोनों की तलाश में जुटी पुलिस
युवक ने वीडियो में कहा कि किराने वाली शोभा भी मिली हुई है. उसे भी मत छोड़ना. उसने कहा कि बच्चे और घर आप देखना. अगर कुछ हो जाए, तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पास जाना. उन्हें पूरी सच्चाई बताना. वहीं एडिशनल डीसीपी ने कहा कि मिथुन सकेरिया मौत मामले में उसकी पत्नी सरिता और उसका प्रेमी नवीन के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एफआईआर दर्ज की है. दोनों अभी फरार हैं, तो उनकी तलाश की जा रही है. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "इंदौर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

