जनपद पंचायत सीईओ पर हमला, थप्पड़ और लातों से पीटा, FIR के लिए थाने में डटे

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के महू जनपद पंचायत कार्यालय में बुधवार शाम जनपद पंचायत सीईओ पंकज दरोठिया को साथ मारपीट की गई. दुकान के बाहर नाली पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का कुछ लोग विरोध कर रहे थे. विवाद पर आरोपी जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचे और सीईओ के साथ मारपीट की. मारपीट का आरोप आरोप चोरल क्षेत्र के जनपद पंचायत सदस्य उमेश औसारी, कालाकुंड सरपंच शिव दुबे समेत उनके 8-9 साथियों पर लगा है. सीईओ पंकज दरोठिया ने आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराई है.

अतिक्रमण हटाने का कर रहे थे विरोध

जानकारी के अनुसाप, चोर गांव में दीपक तिवारी नाम के शख्स की दुकान के बाहर नाली पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी. जिसका कुछ लोग विरोध कर रहे थे. जब विवाद बढ़ा तो आरोपी जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने सीईओ दरोठिया को थप्पड़ और मुक्के मारे. आरोपियों ने सीईओ को धक्का देकर जमीन पर पटक दिया और लातों से मारा. मारपीट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

सीईओ ने कराई एफआईआर दर्ज

जनपद पंचायत सीईओ पंकज दरोठिया ने महू कोतवाली थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. सीईओ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में डटे रहे. वहीं जब इस घटना की सूचना जनपद पंचायत अध्यक्ष सरदार मालवीय, एसडीएम राकेश परमार और एसडीओपी ललित सिंह सिकरवार को लगी तो सभी थाने पहुंचे.

शिकायत दर्ज करते समय गई बिजली

पुलिस ने शुरुआत में सीईओ दरोठिया के साथ हुई घटना की जानकारी लेकर आवेदन लिखा. घटना के डेढ़ घंटे बाद पुलिस ने एफआईआर लिखना शुरू किया, लेकिन उसी समय बिजली गुल हो गई. एक घंटे से ज्यादा तक एसडीएम सहित अन्य अफसर बिजली का इंतजार करते रहे. लंबे इंतजार के बाद भी जब बिजली नहीं आई तो सीईओ ने एसडीएम के नाराजगी जाहिर की.

