'दिन में 6 बार वीडियो कॉल करती हैं भाभी', BJP नगर अध्यक्ष का बयान, महापौर को बताया स्मार्ट
Indore News-इंदौर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव को लेकर बीजेपी नगर अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है. सुमित मिश्रा ने कहा कि महापौर की पत्नी दिन में कई बार वीडियो कॉल करके पूछती हैं, कहां हो, किसको साथ हो. महापौर स्मार्ट है इसलिए भाभी को खुटका रहता है. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 18, 2025, 07:39 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर में बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने मंच से महापौर पुष्यमित्र भार्गव को लेकर बुतेका बयान दिया है. नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा कि उनकी पत्नी दिन में कई बार वीडियो कॉल करती हैं. पूछती हैं कहां हो, किसके साथ हो. सुमित मिश्रा ने यह बयान क्लीनिक के उद्घाटन के दौरान दिया था. जब वह बयान दे रहे थे, तब महापौर भार्गव मंच के सामने ही बैठे थे, यह सुनकर वह असहज हो गए.

सुमित मिश्रा के इस बयान को सोशल मीडिया पर मीम्स के जरिए वायरल किया जा रहा है. 

हीरो जैसे दिखते हैं-मिश्रा
जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें सुमित मिश्रा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पुष्यमित्र जी को देखकर आपको ऐसा नहीं लगता है ये फिल्मों में जाते तो फिट रहते, एकदम हीरो जैसे दिखते हैं. स्मार्ट सिटी स्मार्ट महापौर. उन्होंने कहा कि अच्छा, दिन में 4 से 6 बार भाभी उन्हें वीडियो कॉल करती हैं. कहां हो, किसके साथ हो, किस कार्यक्रम में हो? 

भाभी को खुटका हो जाता है
मिश्रा ने आगे कहा कि अपने को तो महापौर जी पर पूरा भरोसा है. क्या है कि महापौर जी इतने लोकप्रिय हैं कि भाभी को कभी-कभी खुटका हो जाता है कि कहीं महापौर इधर-उधर न भटक जाएं. क्योंकि स्मार्ट आदमी हैं, कोई पकड़-पुकड़ा कर ले न जाए. नगर अध्यक्ष ने आगे कहा कि महापौर जी बड़े वकील भी रहे हैं और अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि बुरी मुद्रा जो है. वह अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है. राजनीति में भी ऐसा ही होता है. जब बुरे लोग बहुत आते हैं तो अच्छे लोग राजनीति में आने से बचते हैं.

रविवार को कांग्रेस पर साधा था निशाना
बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवान गणेश के अनन्य भक्त और पिछले कई सालों से खजराना गणेश भक्त मंडल से जुड़े पूर्व पार्षद अरविंद बागड़ी का नाम अध्यक्ष पद से काटकर कांग्रेस ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उसे सनातन, हिंदू धर्म और धर्म में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति से नफरत है. यही कारण है कि उनकी जगह एक ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने अध्यक्ष चुन लिया है. जिसके खिलाफ शहर के 4 थानों में 14 से ज्यादा प्रकरण दर्ज हैं.

