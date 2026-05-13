इंदौर महापौर करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल, पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील

Indore News: पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद अब नेताओं ने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना शुरू किया है. इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की बात कही है. उनका कहना है कि वह हफ्ते में एक दिन शहर में कही भी आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे. वह हफ्ते में किसी एक दिन नो कार डे को फॉलो करेंगे और पूरे दिन केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही आना जाना करेंगे. इंदौर महापौर ने लोगों से भी यही अपील की है. इससे पहले कल सीएम मोहन यादव ने भी अपने कॉफिले में गाड़ियों की संख्या घटाने का ऐलान किया है.

पेट्रोल डीजल की बचत पर दिया जोर

इंदौर महापौर ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए पेट्रोल और डीजल की खपत कम करना समय की जरूरत है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ाने का आग्रह किया है. इसी दिशा में इंदौर लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है. महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए नागरिकों से ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि लोग कारपूलिंग को बढ़ावा दें और सप्ताह में कम से कम एक दिन निजी वाहनों का उपयोग बंद करें. उनका मानना है कि इससे ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों में कमी आएगी. इंदौर के लोगों से उन्होंने इस पहल को आगे बढ़ाने की अपील की है.

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इंदौर में 'नो कार डे' का चलन

पीएम की अपील के बाद इंदौर महापौर ने लोगों से पेट्रोल-डीजल की बचत के साथ कहा कि इंदौर इसमें हमेशा आगे रहा है. पिछले तीन सालों से हमने नो कार डे अभियान को लगातार अपनाया है. इंदौर ने इसके माध्यम से देशभर को संदेश भी दिया है. हमारा शहर स्वच्छता के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और सतत परिवहन की दिशा में भी लगातार काम कर रहा है. पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि वह खुद सप्ताह में एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करेंगे. साथ ही निजी वाहन के उपयोग को कम करने का भी प्रयास करेंगे ताकि लोग इस पहल से प्रेरित हो सकें.

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों से पेट्रोल, डीजल और गैस की खपत कम करने की अपील की थी. उन्होंने कहा था कि वैश्विक स्तर पर चल रहे युद्ध और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर ईंधन की कीमतों पर पड़ रहा है. ऐसे में देश को वैकल्पिक ऊर्जा और सार्वजनिक परिवहन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा. जिसके बाद लोग अपने-अपने तरीकों से ईधन बचाने के प्रयास में जुटे हैं.

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