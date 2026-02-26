Advertisement
इंदौर MBA स्टूडेंट हत्याकांड में नया खुलासा, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आई सामने; जानिए क्या कुछ पता चला

MP News: इंदौर एमबीए स्टूडेंट केस में नया मोड़ सामने आया है. युवती के शव का पीएम रिपोर्ट सामने आया है जिसमें युवती के दम घुटने से मौत की वजह सामने आई है. युवती के साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं इसकी पुष्टी रिपोर्ट में नहीं हुई है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 26, 2026, 02:38 PM IST
indore mba student case postmortem report: इंदौर एमबीए स्टूडेंट केस ने पूरे देश को झकझोर कर रखा गिया है. एक युवती की बेरहमी से निर्मम हत्या की गई जिसके बाद आरोपी ने शव को यूं ही खुले में छोड़ दिया जिससे शव बुरी तरह से सड़ गया था. पूरी घटना ने देश के करोड़ों लोगों का दिल दहला दिया है. इसी कड़ी में युवती के शव का पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सामने आया है जिसने केस को कई पहलुओं को उजागर किया है.रिपोर्ट से पता चला है कि आरोपी पीयूष ने युवती के साथ बर्बता की है. उसके हार्ट और फेफड़ों के आसपास चाकू से घातक वार किए हैं..ऐसे वार जिससे चाकू की नोक भी मूड़ गई!

पोस्टमोर्टम रिपोर्ट में क्या आया सामने
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पियूष ने युवती पर भयंकर रूप से हमला किया था. युवती के शरीर पर कई जगह गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं. हार्ट और फेफड़ों के आसपास चाकू से घातक वार किए गए थे. करीब 4 बार इस जगह घातक वार किए गए जो युवती के लिए जानलेवा साबित हुए. युवती का गला दबाने की भी कोशिश की गई थी जिसके निशान भी सामने आए है. युवती के हाथ-पैर को भी बांधा गया था जिसकी मेडिकल जांच में पुष्टि हुई है. 

दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई
रिपोर्ट में कुछ तथ्य ऐसे भी सामने आया है जो केस को और भी ज्यादा अनसुलक्षा साबित कर रहा है. जैसे, आरोपी की तरफ से कबूल किया गया था कि उसने युवती के हाथ-पैर बांधकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. लेकिन पोस्टमॉर्टम में दुष्कर्म का कहीं जिक्र नहीं है. पीएम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है. वहीं शव के सड़ने की वजह से कई ऐसे मेडिकल सिग्नल सामने नहीं आ पाए हैं जिससे केस के अलग-अलग एंगल को समझा जा सके. 

चाकू से किए गए कितने वार
मेडिकल अधिकारियों और डॉक्टरों का कहना है कि शरीर के अलग-अलग हिस्सों को प्रिजर्व किया गया है ताकी मेडिकल के बाद वैज्ञानिक जांच में केस की और सच्चाई सामने आ सके. रिपोर्ट में ये तो स्पष्ट है कि हार्ट और फेफड़ों के आसपास 4 बार वार किए गए हैं. प्रांरभिक जांच में वार की संख्या 18 बताई गई थी जिनकी संख्या रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं हुई है. कहा गया कि शव के सड़ने की वजह से चोट का स्टेट बदल गया था जिसकी वजह से पीएम रिपोर्ट में अभी भी वार के कुछ तथ्यों पर सवाल खड़ा हो रहा है. फिलहाल DNA और FSL रिपोर्ट का इंतजार है. बरहाल, पीएम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की वजह सामने आई है. 

आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की तैयारी
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ मजबूत साक्ष्य जुटाकर मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की तैयारी है, आरोपी के खिलाफ वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर मजबूत चार्जशीट तैयार किया जाएगा जिससे आरोपी को कोर्ट में कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके.

indore mba student murder case

