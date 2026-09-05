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इंदौर के विकास को मिली नई रफ्तार, 2850 करोड़ से बने नए मेट्रो कॉरिडोर का शुभारंभ, मेट्रो सफर के दौरान बच्चों के साथ खूब खिलखिलाए CM

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में 2850 करोड़ की लागत से तैयार मेट्रो कॉरिडोर का शुभारंभ किया. जिसके बाद सीएम ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ मेट्रो में सफर किया. साथ ही स्कूली बच्चों से भी बातचीत की.

Written ByZee News DeskEdited ByPooja
Published: Sep 05, 2026, 09:34 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 09:34 PM IST
इंदौर के विकास को मिली नई रफ्तार, 2850 करोड़ से बने नए मेट्रो कॉरिडोर का शुभारंभ, मेट्रो सफर के दौरान बच्चों के साथ खूब खिलखिलाए CM

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