इंदौर मेट्रो का एक और ट्रायल रन सफल, रेडिसन चौराहे से गांधी नगर का सफर होगा आसान

Indore Metro: इंदौर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इंदौर मेट्रो का एक और ट्रायल रन सफल हो गया है, जिससे अब इंदौर मेट्रो की दूरी बढ़ जाएगी, जिससे यात्रियों को भी फायदा होगा. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 09, 2025, 04:13 PM IST
इंदौर मेट्रो का एक और ट्रायल सफल
Indore Metro Radisson Square: इंदौर मेट्रो का एक और ट्रायल सफल हो गया है, जिससे यात्रियों को अब रेडिसन चौहारे तक जाना आसान होगा, ऐसे में इंदौर में पहली बार मेट्रो विजय नगर, सुखलिया और मालवीय जैसे नगरीय इलाकों में जाएगी, यह इलाका भीड़भाड़ वाला माना जाता है, ऐसे में यात्रियों की भीड़ बढ़ने की भी पूरी संभावना है. ट्रायल के दौरान मेट्रो ने यह सफर करीब एक घंटे में पूरा किया, तकनीकी कारणों से ट्रेन की रफ्तार फिलहाल धीमी रखी गई थी, लेकिन मेट्रो प्रबंधन का कहना है कि आने वाले दिनों में गति बढ़ाकर नियमित ट्रायल शुरू किए जाएंगे. बता दें कि इंदौर मेट्रो के इस सफल ट्रायल से 17 किलोमीटर की दूरी और बढ़ाने की तैयारी है. 

इंदौर मेट्रो का विस्तार 

इंदौर में मेट्रो की शुरुआत होने के बाद अब विस्तार की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है. गांधी नगर स्टेशन से निकली मेट्रो ट्रेन ने शुरुआती सात किलोमीटर की दूरी तेज रफ्तार से तय की, इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य प्रतिमा चौराहा के पास गति कम रखी गई. मेट्रो को पहली बार सड़क पर दौड़ते देख शहर के लोग रुके और हाथ हिलाकर अभिवादन किया. हॉर्न बजाते हुए मेट्रो धीरे-धीरे रेडिसन चौराहा तक पहुंची, जिसके बाद यह गांधी नगर डिपो की ओर रवाना हुई. अब कमिश्नर फॉर मेट्रो रेल सेफ्टी (सीएमआरएस) से एनओसी मिलने के बाद ही मेट्रो को यात्रियों के लिए खोलने की अनुमति दी जाएगी. 

इंदौर में फिलहाल मेट्रो सेवा छह किलोमीटर के क्षेत्र में संचालित हो रही है, जो आबादी वाला क्षेत्र नहीं है। इसी वजह से यात्रियों की संख्या अभी कम है. शुरुआत में मेट्रो देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी थी, लेकिन अब यात्रियों की संख्या कम हो गई है. हालांकि अब तक करीब दो लाख से ज्यादा यात्री मेट्रो में सफर कर चुके हैं. आगामी योजनाओं में रेडिसन चौराहा तक मेट्रो सेवा का विस्तार करना शामिल है, ताकि यात्रियों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जा सके. क्योंकि विजय नगर, सुखलिया ग्राम और आसपास के क्षेत्रों से आईटी कंपनियों और कॉलेजों में आने वाले कर्मचारी और विद्यार्थी इस कॉरिडोर का प्रमुख उपयोगकर्ता होंगे. 

इंदौर मेट्रो के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही शहर में मेट्रो सेवा का विस्तार करके यात्रियों की संख्या भी बढ़ाएई जाएगी, ताकि शहर के लोगों को आसान सफर हासिल हो सके. वहीं गांधी नगर तक सफल ट्रायल रन के बाद इंदौर के दूसरे चरण पर काम शुरू किया जाएगा. फिलहाल पहले चरण का काम पूरी तरह से निपटाने पर फोकस किया जा रहा है. 

