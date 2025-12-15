Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर मेट्रो का दायरा बढ़ा, 6 नहीं अब शहर के 18 किमी में संचालित होगी ट्रेन; इन इलाकों को मिलेगा फायदा

MP News: इंदौर मेट्रो के नाम से शहर के कई रूट जुड़ने वाले हैं. शहर के छह किलोमीटर हिस्से में संचालित हो रही मेट्रो का दायरा बढ़ाकर इसे 18 किलोमीटर में संचालित किया जाएगा.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Dec 15, 2025, 01:40 PM IST
indore metro

Indore Metro Route: 6 किमी के दायरे में संचालित हो रही इंदौर मेट्रो का दायरा अब बढ़ने वाला है. कम यात्री संख्या और आय न निकलने के कारण इंदौर मेट्रो को अब शहर के अन्य रूट से भी जोड़ा जाएगा, जिसमें गांधी नगर से रोबोट चौराहा रूट शामिल है. रूट के विस्तार के बाद इंदौर मेट्रो 18 किमी में संचालित होती दिखाई देगी.

इंदौर में इस रूट पर भी दौड़ेगी मेट्रो 
मौजूदा स्थिति में इंदौर मेट्रो शहर के सिर्फ 6 किमी का दायरा कवर करती है. इससे मेट्रो कॉरपोरेशन अपनी आय नहीं निकाल पा रही है. पहले जहां मेट्रो में यात्रियों की संख्या अच्छी थी, वहीं अब यही संख्या 50 से 100 तक सिमट गई है, जिसकी वजह से कॉरपोरेशन को नुकसान सहना पड़ रहा है. अब इसको देखते हुए इंदौर मेट्रो का संचालन, 18 किलोमीटर के हिस्से में गांधी नगर से रोबोट चौराहा तक होगा.

फरवरी तक काम पूरा होने की संभावना 
गांधी नगर स्टेशन से रेडिसन चौराहे तक मेट्रो का ट्रायल अलग-अलग स्पीड पर किया जा रहा है. इस रूट पर मेट्रो दौड़ाने के लिए अलग-अलग संबंधित विभागों की अनुमति लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. 2026 मार्च तक इस रूट पर मेट्रो दौड़ती नजर आ सकती है.

शहर में यहां बनाए जाएंगे मेट्रो स्टेशन 
नए रूट के जुड़ने के साथ शहर के कुछ इलाकों में स्टेशन तब्दिल किया जाएगा, जैसे चंद्रगुप्त मोर्य प्रतिमा स्टेशन, सुखलिया ग्राम स्टेशन, विजय नगर और रेडिसन चौराहा स्टेशन. इन स्टेशनों के बन जाने से ही मेट्रो रोबोट चौराहे तक संचालित हो सकेगी. मेट्रो रूट बढ़ने से इन इलाकों में रहने वाले छात्रों और नौकरी पेशा वाले लोगों को यातायात में आसानी होगी.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

indore news

इंदौर मेट्रो का विस्तार, अब शहर के 18 KM में संचालित होगी ट्रेन; इन इलाकों को फायदा
