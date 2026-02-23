इंदौर मेट्रो का विस्तार: अब 6 नहीं, 17 किलोमीटर तक दौड़ेगी ट्रेन, सफर होगा आसान

Indore Metro News: मेट्रो रेल के विस्तार को लेकर इंदौर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अभी सिर्फ़ 6-7 किलोमीटर के छोटे से हिस्से पर चलने वाली मेट्रो अब 17 किलोमीटर के ट्रैक पर चलने के लिए तैयार है. CMRS की एक टीम ने गांधी नगर से रेडिसन स्क्वायर तक ट्रैक और 11 स्टेशनों का अच्छी तरह से इंस्पेक्शन किया है. अच्छी खबर यह है कि टीम को शुरुआती जांच में कोई बड़ी कमी नहीं मिली, और अगले हफ़्ते फाइनल इंस्पेक्शन के बाद सेफ्टी सर्टिफिकेट मिलने की उम्मीद है.

दरअसल, इस मेट्रो के विस्तार से गांधी नगर से रेडिसन स्क्वायर तक मेट्रो का संचालन संभव हो सकेगा. टीम को इंस्पेक्शन के पहले फेज़ में कोई कमी नहीं मिली. टीम जल्द ही अपनी रिपोर्ट सीनियर अधिकारियों को सौंपेगी. इस बीच मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अब मेट्रो का किराया तय करने की तैयारी कर रहा है, ताकि संचालन शुरू होने के बाद यात्रियों को कोई परेशानी न हो.

ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा

जानकारी के मुताबिक, मेट्रो गांधी नगर से रेडिसन स्क्वायर तक चलेगी. चंद्रगुप्त मौर्य प्रतिमा, सुखलिया गांव, विजय नगर और रेडिसन स्क्वायर स्टेशनों पर काम आखिरी स्टेज में है. पेंटिंग और फिनिशिंग का काम चल रहा है. फरवरी के आखिर तक काम पूरा करके अप्रैल के पहले हफ्ते में संचालन शुरू करने का लक्ष्य है. बता दें कि मेट्रो एयरपोर्ट दो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन को जोड़ेगी, जिससे शहर का ट्रैफिक कम होगा.

यात्रियों को होगी आसानी

रेडिसन चौराहे तक मेट्रो चलने के बाद यात्रियों को भी आसानी होगी. वे आसानी से मेट्रो में सफर कर सकेंगे. अभी छह किलोमीटर के हिस्से में मेट्रो चल रही है. अधिकतम किराया 80 रुपये तक है. मेट्रो ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी. मेट्रो शहर के कुल 28 स्टेशनों से गुजरेगी. अभी 15 जगहों पर स्टेशनों पर काम चल रहा है. किराया 20 रुपये से 80 रुपये तक होगा.

जानिए टाईमिंग

मेट्रो ट्रेनें सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलेंगी. अभी, मेट्रो सात किलोमीटर के हिस्से में चलती है, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा किराया ₹30 है. 17 किलोमीटर के हिस्से के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किराया ₹80 होगा.

