इंदौर में जमीन के नीचे चलेगी मेट्रो, अप्रैल मई में खुदेगी सुरंग, इस इलाके में बनेगा शाफ्ट

Indore Metro News: इंदौर मेट्रो अब जल्द ही अंडरग्राउंड भी दौड़ती हुई नजर आएगी. इंदौर शहर में अंडरग्राउंड मेट्रो परियोजना को लेकर काम शुरू हो गया है. बताया जा रहा है कि अधिकारियों की टीम इसमें जुटी हुई है, जहां अप्रैल-मई महीने में सुरंग की खुदाई का काम शुरू हो जाएगा. इंदौर में एयरपोर्ट और नगर निगम क्षेत्र में टनल बोरिंग मशीन उतारने की तैयारी की जा रही है. इसके बाद काम शुरू होगा. बताया जा रहा है कि जमीन से करीब 40 फीट नीचे मेट्रो चलाने की तैयारी है.

इंदौर में यहां तैयार हो रहे शाफ्ट

बताया जा रहा है कि इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए नगर निगम के पास और एयरपोर्ट क्षेत्र में शाफ्ट तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि यहीं से टीबीएम मशीन उतारी जाएगी और अप्रैल तक यहां खुदाई का काम शुरू हो जाएगा. फिलहाल मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से इस योजना पर काम किया जा रहा है. शहर की व्यवस्थाओं को देखते हुए इंदौर में दो टनल बोरिंग मशीनों के साथ काम किया जाएगा. एयरपोर्ट से बड़ा गणपति तक एक सुरंग बनाई जाएगी और इसके आगे की खुदाई के लिए अलग से योजना तैयार की जाएगी, जिसके लिए अधिकारियों की एक टीम लगी हुई है.

इंदौर में 10 किमी होगा अंडरग्राउंड ट्रैक

इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो का ट्रैक करीब 10 किलोमीटर का होगा, जिसके लिए एमपीएमआरसीएल ने टाटा समूह और उसकी सहयोगी कंपनी को काम सौंपा है. इसके लिए फिलहाल 2290 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया है. बंगाली चौराहा से हाईकोर्ट के बीच चलने वाली अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए अलग से निर्णय लिया जाएगा, जिसके लिए नया टेंडर जारी किया जाएगा. फिलहाल यहां सर्वे का काम चल रहा है.

इंदौर मेट्रो पकड़ेगी गति

अधिकारियों का कहना है कि इंदौर मेट्रो का काम आने वाले समय में और गति पकड़ेगा. जैसे ही शहर में टीबीएम मशीन पहुंचेगी, सुरंग निर्माण का कार्य औपचारिक रूप से शुरू कर दिया जाएगा. फिलहाल इंदौर मेट्रो का संचालन सफलतापूर्वक जारी है, जबकि आगे के ट्रैक का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है.

