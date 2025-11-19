Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3010403
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर मेट्रो रूट पर 'बड़ी चूक'! स्टेशन डिजाइन में पार्किंग बनाना ही भूले अधिकारी, मंत्री ने जताई कड़ी नाराजगी

Indore News-इंदौर में मेट्रो स्टेशन डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट और प्लानर स्टेशन के पास पार्किंग बनाना ही भूल गए. ऐसे में मेट्रो से सफर करने वाले यात्री अपने वाहन कहां पार्क करेंगे. यह बड़ी लापरवाही मंगलवार को मेट्रो रूट के निरीक्षण के दौरान सामने आई. इस मामले पर नगरीय विकास एंव आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नाराजगी व्यक्त की है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 19, 2025, 05:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर मेट्रो रूट पर 'बड़ी चूक'! स्टेशन डिजाइन में पार्किंग बनाना ही भूले अधिकारी, मंत्री ने जताई कड़ी नाराजगी

Big Flaw in Indore Metro Station-मध्यप्रदेश के इंदौर में मंगलवार को मेट्रो रूट के निरीक्षण के दौरान एक गंभीर लापरवाही सामने आई है. मेट्रो स्टेशन डिजाइन करने वाली आर्किटेक्ट और प्लानर स्टेशन के पास पार्किंग बनाना ही भूल गए, जिससे यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है. नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस चूक पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं. 

मंत्री ने किया निरीक्षण
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधायकों, जनप्रतिनिधियों, आईडीए, मेट्रो, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, एमपीआरडीसी और प्रशासनिक अधिकारियो के साथ रेडिसन चौराहा स निरीक्षण शुरू किया था. कुछ ही दूरी पर उन्होंने देखा कि मेट्रो स्टेशन के आसपास वाहनों की पार्किंग की कोई व्यवस्था ही नहीं है. इस पर उन्होंने तुरंत अधिकारियों से सवाल किया कि जब लोग मेट्रो का उपयोग करेंगे तो अपने वाहन खड़ा कहां करेंगे. 

पार्किंग बनाने के लिए नहीं थी जगह 
अधिकारियों ने सफाई देते हुए कहा कि स्टेशन के आसपास जगह उपलब्ध नही थी, इसलिए पार्किंग नहीं बन पाई. इस जवाब पर मंत्री नाराज हो गए और कहा कि मेट्रो का काम लगभग पूरा हो चुका है, ऐसे समय में यह बताना कि जगह नहीं थी, बेहद गंभीर और गैर व्यवहारिक लापरवाही है. उन्होंने तुरंत आईडीए अधिकारियों को जमीन चिन्हित कर पार्किंग निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए हैं. मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि मेट्रो की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यात्रियों को कितनी सुविधा मिलेगी. इसलिए हर स्टेशन पर पार्किंग व्यवस्था अनिवार्य है.

Add Zee News as a Preferred Source

सड़क पर भी दिखी खामियां
निरीक्षण के दौरान मंत्री ने यह भी देखा कि कई जगह डिवाइडर और पोल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन सड़क का समतलीकरण नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि मेट्रो, नगर निगम और आईडीए के बीच बेहतर तालमेल बेहद जरूरी है, और इस तरह की कमियों पर तुरंत जवाबदेही तय की जानी चाहिए. निरीक्षण के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय लवकुश चौराहा पहुंचे और यहां कि स्थिति का जायजा लिया. 

यह भी पढ़ें-सच होने की कगार पर नक्सलवाद पर अमित शाह की भविष्यवाणी, जानें अब कितने बचे हैं नक्सली

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsindore newsmp latest news

Trending news

mp news
इंदौर मेट्रो रूट पर 'बड़ी चूक'! स्टेशन के पास पार्किंग बनाना भूले अधिकारी, जानिए
Madvi Hidma
सच होने की कगार पर नक्सलवाद पर अमित शाह की भविष्यवाणी, जानें अब कितने बचे हैं नक्सली
mp news
अफ्रीकी महिला इंदौर में कोकीन के साथ गिरफ्तार, मुंबई से लाई थी 15.50 लाख की ड्रग्स
damoh news
MP के इस जिले में जॉब्स की बहार...युवा संगम रोजगार मेले में आएंगी 1600 नौकरियां
Morena news
मुरैना में इस बीमारी ने बढ़ाई दहशत, चमड़ी खराब होने के बाद मौत; जानिए किसमें फैल रही
Raipur
ना खाना, ना रहने की ढंग की जगह, 12-15 घंटे काम... बचाए गए 120 बच्चे; उम्र 14-17 साल
kondagaon news
कोंडागांव में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत;मूवी देखकर लौट रहे थे
chhattisgarh news
सुबह-सुबह ACB-EOW की ताबड़तोड़ छापेमारी, रायपुर समेत 20 ठिकानों पर कार्रवाई जारी
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ी राहत...अब 200 यूनिट बिजली का बिल होगा आधा, लेकिन कब तक?
raipur news
छत्तीसगढ़ में ATS की बड़ी कार्रवाई, आतंकी साजिश का किया पर्दाफाश! दो गिरफ्तार