इंदौर मेट्रो रूट पर 'बड़ी चूक'! स्टेशन डिजाइन में पार्किंग बनाना ही भूले अधिकारी, मंत्री ने जताई कड़ी नाराजगी

Big Flaw in Indore Metro Station-मध्यप्रदेश के इंदौर में मंगलवार को मेट्रो रूट के निरीक्षण के दौरान एक गंभीर लापरवाही सामने आई है. मेट्रो स्टेशन डिजाइन करने वाली आर्किटेक्ट और प्लानर स्टेशन के पास पार्किंग बनाना ही भूल गए, जिससे यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है. नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस चूक पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

मंत्री ने किया निरीक्षण

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधायकों, जनप्रतिनिधियों, आईडीए, मेट्रो, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, एमपीआरडीसी और प्रशासनिक अधिकारियो के साथ रेडिसन चौराहा स निरीक्षण शुरू किया था. कुछ ही दूरी पर उन्होंने देखा कि मेट्रो स्टेशन के आसपास वाहनों की पार्किंग की कोई व्यवस्था ही नहीं है. इस पर उन्होंने तुरंत अधिकारियों से सवाल किया कि जब लोग मेट्रो का उपयोग करेंगे तो अपने वाहन खड़ा कहां करेंगे.

पार्किंग बनाने के लिए नहीं थी जगह

अधिकारियों ने सफाई देते हुए कहा कि स्टेशन के आसपास जगह उपलब्ध नही थी, इसलिए पार्किंग नहीं बन पाई. इस जवाब पर मंत्री नाराज हो गए और कहा कि मेट्रो का काम लगभग पूरा हो चुका है, ऐसे समय में यह बताना कि जगह नहीं थी, बेहद गंभीर और गैर व्यवहारिक लापरवाही है. उन्होंने तुरंत आईडीए अधिकारियों को जमीन चिन्हित कर पार्किंग निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए हैं. मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि मेट्रो की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यात्रियों को कितनी सुविधा मिलेगी. इसलिए हर स्टेशन पर पार्किंग व्यवस्था अनिवार्य है.

Add Zee News as a Preferred Source

सड़क पर भी दिखी खामियां

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने यह भी देखा कि कई जगह डिवाइडर और पोल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन सड़क का समतलीकरण नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि मेट्रो, नगर निगम और आईडीए के बीच बेहतर तालमेल बेहद जरूरी है, और इस तरह की कमियों पर तुरंत जवाबदेही तय की जानी चाहिए. निरीक्षण के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय लवकुश चौराहा पहुंचे और यहां कि स्थिति का जायजा लिया.

यह भी पढ़ें-सच होने की कगार पर नक्सलवाद पर अमित शाह की भविष्यवाणी, जानें अब कितने बचे हैं नक्सली

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!