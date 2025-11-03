Advertisement
नए अवतार में दिखेगी इंदौर मेट्रो! कान्ह नदी में स्टीमर चलाने का ऐलान, मंत्री ने खोले विकास के नए प्लान

Indore Metro Project: इंदौर में विकास समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मेट्रो के अंडरग्राउंड सेक्शन, डिजिटल टैक्स वसूली और कान्ह नदी में स्टीमर योजना की घोषणा की. शहर की सुंदरता और यातायात सुधार पर फोकस रखते हुए कई बड़े निर्णय लिए गए.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 03, 2025, 11:09 PM IST
मंत्री ने खोले विकास के नए प्लान
Indore Underground Metro: इंदौर शहर के विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने बताया कि इंदौर मेट्रो का एक हिस्सा अब अंडरग्राउंड बनाया जाएगा, ताकि शहर की सुंदरता बनी रहे और पहले चरण में हुई गलतियों की पुनरावृत्ति न हो. करीब छह घंटे चली इस जंबो बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में विजयवर्गीय ने कहा कि मेट्रो ट्रेन खजराना चौराहे से अंडरग्राउंड होकर चलेगी और बड़ा गणपति चौराहे से सतह पर आएगी. मल्हारगंज मेट्रो स्टेशन को भी भूमिगत बनाया जाएगा, जो 20 मीटर जमीन के नीचे तैयार होगा. मंत्री ने स्पष्ट किया कि पहले चरण में पलासिया, लव कुश और रेडिसन चौराहों की खूबसूरती प्रभावित हुई थी, इसलिए अब नई योजना में सौंदर्य और संरचना दोनों का संतुलन रखा जाएगा.

विजयवर्गीय ने बताया कि इंदौर में सड़कों के चौड़ीकरण के लिए भी एक अलग प्लान तैयार किया गया है, जिससे ट्रैफिक की समस्या कम हो सके और विकास योजनाओं को व्यवस्थित रूप से लागू किया जा सके. उन्होंने कहा कि नगर निगम की टैक्स वसूली अब डिजिटल माध्यम से की जाएगी. इसके तहत अधिकारी अपने सिस्टम से ही संपत्तियों की पूरी जानकारी देख सकेंगे, जिससे टैक्स वसूली में पारदर्शिता और तेजी आएगी. यह नया सिस्टम नागरिक सेवाओं को और अधिक सरल और ईमानदार बनाएगा.

कान्ह नदी में चलेगी स्टीमर
मंत्री ने आगे कहा कि शहर में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है. इसके तहत रामबाग से नौलखा चौराहे तक कान्ह नदी में स्टीमर चलाने की योजना है. इसके लिए स्टॉप डैम बनाकर बारिश का पानी रोका जाएगा, जिससे शहर में नई वॉटर बॉडी बनेगी और नागरिकों को एक नया पर्यटन स्थल मिलेगा. समीक्षा बैठक में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, एसीएस संजय दुबे, आयुक्त सिंह यादव, आईडीए सीईओ और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में शहर के समग्र विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए.  (रिपोर्टः रोशन मिश्रा, इंदौर)

