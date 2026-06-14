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Indore News: इंदौर मेट्रो के विस्तार की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए येलो लाइन का दूसरा फेस 21 जून को आम जनता के लिए खुलने जा रहा है. इससे पहले 20 जून को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सुपर कॉरिडोर-2 से रेडिसन स्क्वायर तक फैले नए मेट्रो कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे. इस नए रूट को इंदौर मेट्रो का सबसे अहम और व्यस्त कॉरिडोर माना जा रहा है, जिससे यात्रियों को काफी फायदा होगा.
लाखों यात्रियों को मिलेगा फायदा
इस नए रूट के शुरू होने से रोजाना 4 से 6 लाख लोगों को सीधे फायदा होने का अनुमान है. अगर फीडर बसें और दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं भी इसमें शामिल कर ली जाएं, तो फायदा उठाने वालों की संख्या 8 से 10 लाख तक पहुंच सकती है. शुरुआत में रोजाना 25,000 से 40,000 यात्रियों के सफर करने की उम्मीद है. यह संख्या भविष्य में बढ़कर एक लाख तक पहुंच सकती है.
इस रुट पर चलेगी मेट्रो
यह एलिवेटेड कॉरिडोर गांधी नगर, लवकुश, विजय नगर, सुखलिया, स्कीम-78 और रेडिसन स्क्वायर जैसे अहम इलाकों को जोड़ेगा. इससे TCS, इंफोसिस, यश टेक्नोलॉजीज, IT पार्क, SEZ, एयरपोर्ट और शिक्षण संस्थानों तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा. इस रास्ते पर TCS, इंफोसिस और यश टेक्नोलॉजीज जैसी बड़ी IT कंपनियों के कैंपस मौजूद हैं. इसके अलावा इस कॉरिडोर के आस-पास SEZ, IT पार्क, एयरपोर्ट, शिक्षण संस्थान, होटल और कई कॉर्पोरेट ऑफिस भी स्थित हैं.
किराया और टाइमिंग
किराये और समय की बात करें तो नए शेड्यूल में गांधी नगर और रेडिसन स्क्वायर के बीच के 16 स्टेशनों की जानकारी शामिल होगी. हालांकि किराया और टाइमिंग का पूरा शेड्यूल 15 जून तक जारी होने की उम्मीद है.
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