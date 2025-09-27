इंदौर मेट्रो का हीरा नगर स्टेशन तक ट्रायल रन सफल, NOC मिलने के बाद होगी शुरुआत

Indore News: इंदौर शहर में मेट्रो की सुविधा शुरू होने के बाद अब मेट्रो के विस्तार पर भी तेजी से काम किया जा रहा है. इंदौर मेट्रो का हीरा नगर स्टेशन तक एक और ट्रायल रन सफल हो गया है. बताया जा रहा है कि शहर में 17 किलोमीटर तक और इंदौर मेट्रो का विस्तार करने की तैयारी है, जहां अब इंदौर में गांधी नगर स्टेशन से रेडिसन चौराहा तक मेट्रो चलाने की तैयारियां हो रही है, हीरा नगर तक का ट्रायल सफल होने के बाद अब सीएमआरस से एनओसी मिलने का इंतजार किया जाएगा, जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होती है तो उसके बाद यात्रियों के लिए मेट्रो की शुरुआत कर दी जाएगी, ताकि यात्रियों को यहां तक फायदा मिले.

हीरा नगर तक ट्रायल सफल

बताया जा रहा है कि इंदौर मेट्रो के प्रबंध संचालक एस कृष्ण चैतन्य की उपस्थिति में हीरा नगर मेट्रो स्टेशन तक सफल ट्रायल हुआ है, इससे पहले मालवीय नगर से बापट स्टेशन तक भी परीक्षण हो चुका है, जबकि अब हीरानगर का ट्रायल भी सफल हो चुका है. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने इस ट्रायल के दौरान सभी तरह की स्थिति को जांचा है. ट्रायल सफल होने के बाद अब मेट्रो की दूसरी प्रक्रिया शुरू होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः इंदौर क्रिकेट के महाकुंभ के लिए तैयार: कल पहुंचेगी टीमें, जानिए कब है IND-ENG का मैच

शहर में विस्तार की तैयारी

दरअसल, अभी जिस इलाके में ट्रायल सफल हुआ है वह ज्यादा भीड़भाड़ वाला इलाका नहीं है, जिससे यहां यात्रियों की संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन रेडिसन चौराहा तक जब मेट्रो का सफल संचालन हो जाएगा तो यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है. इंदौर में अगले साल तक मेट्रो के कॉमर्शियल रन का टारगेट रेडिसन चौराहे तक रखने का लक्ष्य मेट्रो प्रबंधन की तरफ से रखा गया है, ताकि यात्रियों की संख्या को बढ़ाया जा सके.

बता दें कि इंदौर में मेट्रो शुरु होने के बाद यात्रियों की संख्या में तेजी दिखी थी, लेकिन अब ज्यादा संख्या नहीं दिख रही है. ऐसे में जब मेट्रो का विस्तार होगा तो यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी, विजय नगर, सुखलिया ग्राम, सुपर कॉरिडोर में बहुत कंपनियों के दफ्तर हैं, जबकि यहां आईटी कंपनियों के साथ-साथ बड़े कॉलेज भी हैं, ऐसे में यहां तक मेट्रो का विस्तार होने से यात्रियों की संख्या में इजाफा दिख सकता है. इंदौर में अभी भी पांच से ज्यादा मेट्रो स्टेशनों पर काम बाकि है, लेकिन अगले साल से पहले रेडिसन चौराहा तक मेट्रो चलाने की तैयारी है.

ये भी पढ़ेंः इंदौर जू का सफर होगा रोमांचक, अब यहां दिखेगा शुतुरमुर्ग, जंगली भैंसे भी आएंगे नजर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!