इंदौर मेट्रो का होगा विस्तार, एक और ट्रायल रन सफल, अब इतना होगा रूट

MP News: इंदौर मेट्रो के विस्तार पर काम शुरू हो गया है, शुक्रवार को एक और ट्रायल सफल रन हो गया है, जिसके बाद इंदौर मेट्रो का रूट और बढ़ने वाला है. मेट्रो प्रबंधन के हिसाब से शुक्रवार को 4 किलोमीटर का सफल ट्रायल रन हुआ है, इस दौरान मेट्रो ट्रेन में इंजीनियरों और तकनीकी टीम के सदस्य भी मौजूद थे, मेट्रो अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही यह ट्रायल रेडिसन चौराहे तक बढ़ाया जाएगा. ऐसे में इंदौर में मेट्रो की सुविधा और बढ़ने से यात्रियों को भी फायदा होगा, इसके लिए इंदौर मेट्रो की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं.

यहां यह भी याद दिलाना जरूरी है कि दो साल पहले छह किलोमीटर का ट्रायल रन किया गया था, जिसे प्रायोरिटी कॉरिडोर का एक हिस्सा माना जाता है, इस सेक्शन पर यात्रियों के लिए मेट्रो सेवा पहले से ही चल रही है. मेट्रो जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु ग्रोवर ने बताया कि अब तक कुल 10 किलोमीटर से अधिक दूरी का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है. आने वाले समय में गांधी नगर स्टेशन से रेडिसन चौराहा तक 17 किलोमीटर तक ट्रायल रन करने की योजना है. इसके बाद मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से एनओसी मिलने के बाद इसे यात्रियों के लिए शुरू किया जाएगा. बताया जा रहा है कि शुक्रवार को ट्रायल रन एमआर-10 बस स्टेशन तक करना था, लेकिन ट्रेन एक किलोमीटर पहले ही वापस लौट गई, यह पहली बार था जब मेट्रो ट्रेन ने लगभग 10 किलोमीटर का सफर तय किया. शुरुआत में ट्रेन की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई थी, जिसे बाद में धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा, फिलहाल सुरक्षा विशेषज्ञों ने 4 किलोमीटर तक ट्रायल की अनुमति दी थी. इससे पहले अधिकारी 17 किलोमीटर तक ट्रायल रन चार बार कर चुके हैं.

बढ़ेंगे यात्री ?

फिलहाल मेट्रो का संचालन केवल छह किलोमीटर के क्षेत्र में हो रहा है, जो अधिकतर कम आबादी वाला इलाका है, इसी के चलते यहां यात्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम बनी हुई है. शुरुआत में मेट्रो को देखने के लिए शहरवासियों की काफी भीड़ उमड़ी थी. अब तक लगभग दो लाख से ज्यादा यात्री मेट्रो का उपयोग कर चुके हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या घटती जा रही है. इंदौर मेट्रो परियोजना कुल तीन चरणों में पूरी की जाएगी, पहला फेज पूरा हो चुका है, दूसरा फेज चल रहा है, जबकि तीसरे फेज के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस साल से इसके काम शुरू होने की संभावना है.

पांच स्टेशनों का निर्माण बाकी

पहला फेज मेट्रो डिपो से सुपर कॉरिडोर स्टेशन 3 तक फैला है, जिसकी कुल लंबाई 6.3 किलोमीटर है, इसमें 5.9 किलोमीटर का प्रायोरिटी कॉरिडोर शामिल है, जिसमें गांधी नगर स्टेशन से सुपर कॉरिडोर स्टेशन 3 तक के स्टेशन आते हैं, इस फेज का कॉमर्शियल संचालन 31 मई से शुरू हो चुका है, जिसकी लागत लगभग 1520 करोड़ रुपये आई है. अगले साल तक मेट्रो के संचालन को रेडिसन चौराहे तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है. इससे यात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी, क्योंकि विजय नगर, सुखलिया ग्राम और आसपास के इलाके से लोग सुपर कॉरिडोर की आईटी कंपनियों और कॉलेजों में आते हैं. हालांकि, अभी भी पांच से अधिक स्टेशनों का निर्माण बाकी है.

