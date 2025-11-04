इंदौर मेट्रो रूट पर हुआ बड़ा बदलाव, अब शहर के इस इलाके में अंडरग्राउंड दौड़ेगी ट्रेन; 6 साल से अटका था मामला

MP News: इंदौर मेट्रो लाइन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. जनता के भारी आक्रोश के कारण शहर के एक रिहायशी और घनी आबादी वाले इलाके में इंदौर मेट्रो का संचालन अंडरग्राउंड होगा. जानिए किस रूट में किया गया है ये बदलाव
Indore Metro News: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर इंदौर में मेट्रो संचालन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. शहर के एक रिहायशी और घनी आबादी वाले इलाके में इंदौर मेट्रो का संचालन जमीन के अंदर से किया जाएगा, यानी इंदौर में मेट्रो अंडरग्राउंड दौड़ेगी. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खुद इस बात की जानकारी दी है. शहर के लोगों के आक्रोश के कारण मेट्रो रूट में बदलाव करते हुए यह फैसला लिया गया है.
इंदौर मेट्रो को लेकर अपडेट
लगभग पिछले छह सालों से इंदौर में मेट्रो का काम चल रहा है, लेकिन रिहायशी और घनी आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरने वाली मेट्रो लाइन के खिलाफ इलाके के लोग लगातार विरोध कर रहे थे. जिसके बाद, अब कैलाश विजयवर्गीय ने एक रिव्यू मीटिंग के बाद मेट्रो रूट में हुए बदलाव को लेकर फैसला सुनाया है.
क्या है इंदौर मेट्रो का नया रूट
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, इंदौर मेट्रो रेल अब खजराना स्क्वायर से पलासिया स्क्वायर होते हुए बड़ा गणपति इलाके तक अंडरग्राउंड होकर गुजरेगी. इससे आम जनता की सारी शिकायतें और परेशानियाँ भी दूर होंगी, साथ ही आम जन-जीवन भी बाधित नहीं होगा.
कैबिनेट मीटिंग में रखा जाएगा प्रस्ताव
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी बताया कि सी.एम. मोहन यादव की मंजूरी मिलने के बाद मेट्रो रेल लाइन में बदलाव के प्रस्ताव को कैबिनेट मीटिंग में भी पेश किया जाएगा. साथ ही, शहर में मेट्रो रेल लाइन की खराब प्लानिंग की वजह से सड़क यातायात और सौंदर्यीकरण पर जो भी प्रभाव पड़ा है, उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा.