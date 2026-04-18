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धमाके से दहला महू! चिप्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से मची चीख-पुकार, एक बच्चा झुलसा

Mhow Chips Factory Blast: इंदौर के पास महू के कोदारिया में एक आलू चिप्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने के बाद अफरा-तफरी मच गई. इस हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने के कारण इंदौर रेफर कर दिया गया.

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 19, 2026, 01:21 AM IST
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धमाके से दहला महू! चिप्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से मची चीख-पुकार, एक बच्चा झुलसा

Mhow Chips Factory Blast: इंदौर के पास आने वाले महू के कोदरिया में शनिवार को आलू चिप्स के कारखाने में बॉयलर में ब्लास्ट होने से बड़ा हादसा हो गया. ब्लास्ट की आवाज आते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई. इस दौरान बताया जा रहा है कि कई मजदूर आलू चिप्स बनाने का कार्य कर रहे थे. हादसे की चेपट में आने से एक बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, यहां से बच्चे को इंदौर रेफर कर दिया गया.

मिली जानकारी के अनुसार घायल बच्चे का नाम शुभम पिता जितेंद्र मकवाना है, जो अपने परिवार के साथ ही आलू चिप्स कारखाने में रहता है. शुभम के मुंह पर गंभीर चोट लगी है. शुभम के पिता जितेंद्र भी यही काम करते हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शुभम फैक्ट्री के पास स्थित एक टैंक से पानी लेने गया था, तभी बॉयलर फट गया. धमाका इतना जोरदार था कि लोहे के टुकड़े काफी दूर तक जा गिरे और शुभम का चेहरा बुरी तरह झुलस गया. प्राथमिक उपचार के बाद उसे इंदौर रेफर कर दिया गया है. 

इलाके में मची अफरा-तफरी
शुभम अपने परिवार के साथ इसी फैक्टरी के परिसर में रहता है, जहां उसके पिता जितेंद्र भी काम करते हैं. पूरा परिवार अभी तीन महीने पहले ही यहां आकर बसा था. स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज़ इतनी जोरदार थी कि उसे काफी दूर से भी सुना जा सकता था, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. 

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स्थानीय लोगों का आरोप
स्थानीय लोगों का आरोप है कि कोदारिया गांव और आस-पास के इलाको में कई फैक्टरियां बिना किसी वैध परमिट के चल रही हैं. उनका दावा है कि स्थानीय प्रशासन को इस स्थिति की पूरी जानकारी होने के बावजूद, कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती.

ये भी पढ़ें : अक्षय तृतीया से बाबा महाकाल को शीतलता देगी 'जलधारा', जानें क्या है 11 कलश बांधने की ये ऐतिहासिक परंपरा

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