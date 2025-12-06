Advertisement
थाईलैंड से भारत तक प्यार की उड़ान, बैंड-बाजे पर झूमी विदेशी दुल्हन, नैन ने मयंक के साथ लिए सात फेरे

Indore News-इंदौर में थाईलैंड की युवती और महू के युवक की प्रेम कहानी अब शादी में बदल गई है. थाईलैंड की नारूएपक (नैप) ने महू में जयंत सोनी से हिंदी रीति-रिवाजों के साथ शादी की. बैंड-बाजे की आवाज पर बारातियों ने जमकर डांस किया तो वहीं विदेशी दुल्हन नैन ने इंडियन गानों पर ठुमके लगाए. जयंत और नैन की मुलाकात थाईलैंड में एक कंपनी में साथ काम करते हुए हुई थी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 06, 2025, 01:29 PM IST
थाईलैंड से भारत तक प्यार की उड़ान, बैंड-बाजे पर झूमी विदेशी दुल्हन, नैन ने मयंक के साथ लिए सात फेरे

Thailand Woman Marries Indian Man-कहते हैं कि प्यार सीमाओं का मोहताज नहीं होता, इसका ताजा उदाहरण इंदौर के महू में देखने को मिला. यहां शुक्रवार को अनोखी प्रेम कहानी विवाह के रूप में मुकम्मल हो गई. थाईलैंड की नारूएपक  (नैन) हजारों किलोमीटर दूर से उड़ान भरकर भारत पहुंचीं और अपने जीवनसाती जयंत सोनी के साथ हिंदू रीति-रिवाजों से सात फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध गईं. बारात में बैंड-बाजे की धुन पर जहां भारतीय बाराती नाचते हुए नजर आए, वहीं खूबसूरत थाई दुल्हन नैन भी भारतीय संगीत पर झूम उठीं. पूरे माहौल में खुशियों का रंग घुल गया और यह अनोखा विवाह सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा. 

थाईलैंड में हुई मुलाकात
जयंत सोनी कई वर्षों से थाईलैंड में कारोबारी गतिविधियों में जुड़े हुए हैं. इसी दौरान एक कंपनी में काम करते हुए उनकी मुलाकात नैन से हुई. शुरुआत दोस्ती से हुई और फिर धीरे-धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया. जयंत ने आगे चलकर अपना बिजनेस शुरू किया, वहीं नैन उनकी कंपनी से जुड़ गईं, जिससे दोनों और अधिक करीब आए.

10 साल बाद लिया शादी का फैसला
कुछ समय बद जयंत नैन को भारत में हुई अपनी बहन की शादी में शामिल कराने लेकर आए, जहां परिवार ने नैन को खुले दिल से अपनाया. नैन की सादगी और अपनापन सभी को भा गया और रिश्ते को मंजूरी मिल गई. करीब एक दशक तक एक-दूसरे को समझने के बाद दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया.दोनों परिवारों ने कुंडली मिलवाई और परंपरागत भारतीय तरीके से शुक्रवार को विवाह सम्पन्न हुआ. इस खुशी में शामिल होने नैन का परिवार भी थाईलैंड से भारत पहुंचा, जिसने भारतीय संस्कृति का करीब से अनुभव किया. 

सनातन संस्कृति से मोहित हुई विदेशी दुल्हन
नैन भारतीय वधू के रूप में बेहद सुंदर दिखीं, हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र. नैन ने कहा कि भारत की संस्कृति उन्हें बेहद आकर्षक लगती है और यह विवाह उनके लिए जीवनभर याद रहने वाला अनुभव है. उनकी मां चुटिमा ने भी बेटी का भारतीय रीति-रिवाजों के अनुसार विदा होना एक सपने के सच होने जैसा बताया.

