इंदौर के करोड़पति भिखारी का बड़ा खुलासा, रोजाना की कमाई पर तोड़ी चुप्पी, कहा-ऐसा नहीं है

Beggar Mangilal: इंदौर के भिखारी मांगीलाल इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं. क्योंकि उनकी करोड़ों की संपत्ति होने का दावा किया गया है. महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने जब मांगीलाल को भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान के तहत रेस्क्यू किया था, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ है. मांगीलाल को इंदौर के सराफा बाजार से उठाकर उज्जैन के सेवाधाम में भेजा गया है, जहां उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं. मांगीलाल ने अपनी संपत्ति को लेकर भी पूरी जानकारी दी है और बताया कि जैसा दिखता है, असर में वैसा होता नहीं है. उन्होंने अपनी हर दिन की कमाई पर भी जानकारी दी है.

दिन में 2 हजार तक की कमाई

इंदौर सराफा बाजार से मांगीलाल को उज्जैन के सेवाधाम आश्रम में पहुंचाया गया है. जहां मांगीलाल ने खुद को भिक्षुक मानने से इंकार करते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. सेवाधाम आश्रम में बातचीत के दौरान मांगीलाल ने साफ कहा कि वह कभी भीख नहीं मांगते थे, बल्कि लोग प्रेम और स्नेह से लोग जो दे देते थे, उसे स्वीकार कर लेते थे. मांगीलाल ने यह भी बताया कि सराफा बाजार में रहने के दौरान उनकी रोजाना औसतन करीब 2 हजार रुपये की आमदनी हो जाती थी. यह पैसा भीख के रूप में नहीं, बल्कि परिचित लोगों की मदद और सहयोग के तौर पर मिलता था, खासकर रात में चौपाटी लगाने वाले और छोटे व्यापारी उन्हें सम्मानपूर्वक कुछ न कुछ दे दिया करते थे. जिससे उनकी कमाई होती थी.

Add Zee News as a Preferred Source

करोड़ों में संपत्ति का दावा खारिज

मांगीलाल ने करोड़ों की संपत्ति और सूदखोरी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह सब बढ़ा-चढ़ाकर फैलाई गई बातें हैं, उनके मुताबिक मांगीलाल के पास केवल दो मकान हैं, जबकि तीसरा मकान रेड क्रॉस की सरकारी योजना के तहत बनाया गया है, जिसे बेचा भी नहीं जा सकता. मांगीलाल ने इंदौर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम के कर्मचारियों ने उन्हें बिना कारण जबरन उठाकर उज्जैन भेज दिया. इस दौरान उनका मोबाइल फोन और जरूरी दस्तावेज भी उनसे अलग हो गए, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

मांगीलाल का कहना है कि इंदौर से लाए जाने के बाद उन्हें रोजाना करीब 2 हजार रुपये का नुकसान हो रहा है, जबकि सप्ताह में यह नुकसान 10 से 12 हजार रुपये तक पहुंच जाता है. वहीं सेवाधाम आश्रम को लेकर मांगीलाल ने कहा कि यहां उनकी देखभाल अच्छी तरह की जा रही है और किसी तरह की असुविधा नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें गलत तरीके से भिक्षुक बताकर यहां भेजा गया. मांगीलाल का कहना है कि उनका असली नाम महाकाल है और गांव में आज भी उन्हें इसी नाम से जाना जाता है. मांगीलाल नाम दोस्तों की तरफ से दिया गया है. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उनके साथ हुई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की जाए.

करोड़ों में बताई थी मांगीलाल की संपत्ति

दरअसल, जब उन्हें इंदौर से रेस्क्यू किया गया था, तब उनकी संपत्ति करोड़ों रुपए में बताई गई थी. बताया गया था कि मांगीलाल के पास तीन मकान है, जबकि उसके पास तीन ऑटो और एक डिजायर कार होने की बात सामने आई थी. इसके अलावा दावा किया गया था कि मांगीलाल सराफा बाजार में व्यापारियों को ब्याज पर भी पैसा देता था, जिसके बाद वह रातोंरात चर्चा में आ गया था. लेकिन अब उज्जैन में मांगीलाल ने नई कहानी बताई है.

उज्जैन से अनिमेष सिंह की रिपोर्ट

ये भी पढे़ंः MP के भिखारी कमाते हैं मिडिल क्साल प्रोफेशनल से भी ज्यादा, 7 दिन में 75000 की कमाई!

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!