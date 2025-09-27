Indore Accident News: लोहा मंडी ब्रिज पर मिनी ट्रक के ब्रेक फेल, कई वाहनों को रौंदा, महिला घायल

Indore Breaking News: इंदौर में शनिवार रात फिर एक बड़ा हादसा हो गया, जब एक बेकाबू मिनी ट्रक ने अचानक कई वाहनों को टक्कर मार दी. हादसा रावजी बाजार थाना क्षेत्र के लोहा मंडी ब्रिज के पास हुआ. बताया जा रहा है कि ट्रक के ब्रेक अचानक फेल हो गए, जिसके बाद वह अनियंत्रित होकर सड़क पर दौड़ पड़ा. इस दौरान कई गाड़ियों से टकराते हुए उसने अफरा-तफरी मचा दी. हादसे में एक महिला घायल हुई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मिनी ट्रक तेज रफ्तार में था और अचानक उसका नियंत्रण बिगड़ गया. ट्रक ने सबसे पहले एक स्कूटी को टक्कर मारी, जिस पर शर्मिला पति इस्लाम पटेल निवासी भीमा नगर सवार थीं. टक्कर लगने से उन्हें मामूली चोटें आईं. इसके बाद ट्रक कई वाहनों से टकराता चला गया और अंत में एक लोडिंग वाहन से टकराने के बाद रुक पाया. गनीमत रही कि ट्रक समय पर रुक गया, वरना हादसा और भी बड़ा हो सकता था.

हादसे की जांच जारी

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने मिनी ट्रक को जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है. शुरुआती जांच में ड्राइवर नशे में नहीं पाया गया. वाहन को थाने में खड़ा करवाया गया है और ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है. वहीं, घायल महिला को प्राथमिक इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. पुलिस का कहना है कि हादसे की पूरी जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

