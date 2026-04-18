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दुल्हन के हाथों में लगी थी मेहंदी, दूल्हा भी बारात के साथ था तैयार...लेकिन फेरों से पहले पहुंचे बिन बुलाए मेहमान

Indore News-इंदौर में शुक्रवार को एक घर में शादी की तैयारियों के बीच सख्त कार्रवाई देखने को मिली. शिकायत के आधार पर प्रशासन ने एक शादी को ऐन वक्त पर रुकवा दिया. हालांकि, मेहमानों को प्रशासन ने भोजन कराने की अनुमति दी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 18, 2026, 08:12 AM IST
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दुल्हन के हाथों में लगी थी मेहंदी, दूल्हा भी बारात के साथ था तैयार...लेकिन फेरों से पहले पहुंचे बिन बुलाए मेहमान

Minor Girl Marriage Halted-इंदौर के अहिल्या पलटन इलाके में एक घर में शादी की शहनाइयां गूंज रही थीं. मंडप सज चुका था, दुल्हन को हल्दी लगाई जा रही थी. घर की सभी महिलाएं पारंपरिक गीत गा रही थीं. घर के लोग और रिश्तेदारों को अब बारात का इंतजार था. लेकिन दूल्हे से पहले बिन बुलाए मेहमान पहुंच गए और शादी रुकवा दी. एक झटके में शादी वाले घर का माहौल बदल गया. प्रशासन की सख्ती और कार्रवाई के डर से शादी को टाल दिया गया. 

नाबालिग निकली दुल्हन
दरअसल, महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम को शिकायत मिली थी कि नाबालिग लड़की की शादी कराई जा रही है. इसी के आधार पर टीम मौके पर पहुंची और शादी रुकवा दी. जांच में सामने आया कि लड़की की उम्र 18 साल होने में करीब 6 महीने बाकी हैं. 

दोनों पक्ष शादी टालने को हुए राजी
इस दौरान लड़की के पिता ने महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम को बताया कि उनके समाज में कम उम्र में शादी करने की परंपरा है. 16 साल की उम्र में शादी करने की छूट है.अधिकारियों ने इस दावे से जुड़ा कोई सरकारी नियम या आदेश दिखाने को कहा तो परिवार चुप रह गया और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था. काफी देर समझाइश चली और लंबी चर्चा के बाद दोनों पक्ष शादी टालने पर राजी हो गए. 

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मेहमानों को दी गई भोजन की अनुमति
विभाग की टीम को परिजनों ने बताया कि शादी की तैयारी में खर्च हो चुका है और निमंत्रण भी बंट चुके हैं. ऐसे में मेहमानों को खाली नहीं लौटाया जा सकता. इस पर प्रशासन ने मेहमानों को भोजन कराने की अनुमति दी. टीम ने यह भी साफ किया कि 19 अप्रैल को तय शादी के दिन दोनों परिवारों पर नजर रखी जाएगी. अगर शादी कराने की कोशिश की गई तो दोनों परिवारों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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