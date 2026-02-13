Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर में क्लासमेट के कमरे में निर्वस्त्र मिली छात्रा की लाश, 3 दिन से लापता थी युवती, पुलिस जांच में जुटी

Indore News-इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में की अंकल गली में लापता एमबीए छात्रा का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. शव का पता तब चला जब इलाके में बदबू फैलने लगी. छात्रा पिछले दिनों से लापता थी. परिजनों के अनुसार वह घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. जिस कमरे में छात्रा का शव मिला है, वह उसके दोस्त का बताया जा रहा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 13, 2026, 06:28 PM IST
MBA Student Body Found in Flat-मध्यप्रदेश के इंदौर में 25 वर्षीय एमबीए छात्रा का शव निर्वस्त्र हालत में उसके क्लासमेट के कमरे में मिला है. जिस कमरे में छात्रा का शव मिला है उसका बाहर से ताला लगा हुआ था. छात्रा पिछले तीन दिनों से लापता थी. कमरे के बाहर से जब बदबू आने लगी तब पुलिस को सूचना दी गई. छात्रा का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है. एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं. जिस कमरे में छात्रा का शव मिला है, वह मंदसौर के रहने वाले पीयूष धामनोदिया का है. घटना के बाद से ही पीयूष लापता है. 

तीन दिन पहले घर से निकली थी छात्रा
पुलिस के अनुसार, युवती 10 फरवरी से लापता थी. उस दिन वह आधार कार्ड ठीक कराने के बात कहकर अपने पिता के साथ घर से निकली थी. पिता ने उसे कलेक्टोरेट के पास छोड़ा था. वहां से उसने अपनी छोटी बहन को फोन कर बताया था कि वह अपने क्लासमेट पीयूष के साथ बर्थडे पार्टी में जा रही है. छात्रा ने बहन को बताया था कि वह 11 बजे तक लौट आएगी. लेकिन वह घर नहीं लौटी और उसका मोबाइल भी बंद हो गया. 

पिता ने की पहचान
मृतिका के पिता ने बताया कि उन्हें थाने से फोन आया था कि वे तुरंत पीयूष के कमरे पर पहुंचे, पुलिस टीम भी वहां आ रही है. बेटी की पहचान उन्होंने उसके मोजों से की. पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गई. 11 फरवरी को वे रावजी बाजार थाने पहुंचे थे, जहां से उन्हें पंढरीनाथ थाने भेजा गया और देर रात गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज हुई. 

पुलिस पर टालमटोल का आरोप
मामला दर्ज होने के बाद 12 फरवरी को पूरे दिन युवती की तलाश चलती रही, लेकिन परिजनों का आरोप है पुलिस टामलटोल करती रही और गंभीरता नहीं दिखाई. शुक्रवार को अंकल गली स्थित एक कमरे से बदबू आने के शिकायत पर द्वारकापुरी पुलिस पहुंची. पुलिस ने ताला खोलकर अंदर प्रवेश किया, जहां युवती का शव मिला. 

क्लासमेट की तलाश में जुटी पुलिस
जिस कमरे से शव मिला है, वह पीयूष धामनोदिया का है. कमरा पीयूष ने किराए पर ले रखा है. युवती और पीयूष दोनों सांवेर रोड स्थित एक संस्थान से एमबीए में सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे थे. घटना के बाद से ही पीयूष लापता है. पीयूष मंदसौर का रहने वाला है. डीसीपी कृष्ण लालचंदानी ने बताया कि पीयूष अभी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का स्पष्ट कारण पता चल पाएगा.

यह भी पढ़ें-तीसरी पत्नी की हत्या कर दूसरी को लेने गया था हत्यार पति, मर्डर मिस्ट्री का खुलासा

