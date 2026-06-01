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स्मार्ट पुलिसिंग का 'इंदौर मॉडल', CM मोहन यादव ने लॉन्च किया ट्रैफिक साथी ऐप और ड्रोन यूनिट, अब हर हरकत पर पैनी नजर

मध्य प्रदेश में तकनीक आधारित सुशासन को नई गति देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को इंदौर में 'डिस्ट्रिक्ट ड्रोन यूनिट' का लोकार्पण और 'इंदौर ट्रैफिक साथी' मोबाइल एप का शुभारंभ किया. इस नई व्यवस्था के तहत इंदौर पुलिस के बेड़े में 18 अत्याधुनिक हाईटेक ड्रोन शामिल किए गए हैं, जो 'तीसरी आंख' बनकर आसमान से करीब 2 किलोमीटर के दायरे में हर हरकत और ट्रैफिक पर पैनी नजर रखेंगे.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jun 01, 2026, 10:18 AM IST
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स्मार्ट पुलिसिंग का 'इंदौर मॉडल', CM मोहन यादव ने लॉन्च किया ट्रैफिक साथी ऐप और ड्रोन यूनिट, अब हर हरकत पर पैनी नजर

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर अब हाईटेक और स्मार्ट पुलिसिंग के मामले में देश के लिए एक रोल मॉडल बनने जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को शहर में 'डिस्ट्रिक्ट ड्रोन यूनिट' का लोकार्पण करने के साथ ही 'इंदौर ट्रैफिक साथी' मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया. इस नई व्यवस्था के तहत इंदौर पुलिस के बेड़े में 18 अत्याधुनिक हाईटेक ड्रोन शामिल किए गए हैं, जो तीसरी आंख के रूप में हर वक्त कानून-व्यवस्था बनाए रखने, यातायात प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था को और भी अधिक प्रभावी बनाएंगे. तकनीक और सुशासन के इस बड़े तालमेल से न सिर्फ अपराधियों पर नकेल कसेगी, बल्कि आम वाहन चालकों को भी पार्किंग और जाम की झंझट से बड़ी राहत मिलेगी.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनप्रतिनिधियों की मांग पर इंदौर शहर में तीन नए पुलिस थाने खोलने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि पुलिस बल की कमी की पूर्ति भी क्रमबद्ध रूप से की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हर साल पुलिस विभाग के 22 हजार 500 पदों पर भर्ती कर रहे हैं. लगभग सभी पदों पर भर्ती जारी है. हम प्रदेश के हर जिले में पुलिस बैंड की स्थापना भी कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार हमेशा पुलिस विभाग के साथ है. लेकिन नागरिकों को बेवजह परेशानी या अपने पदीय कर्तव्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

ड्रोन पुलिस का कॉन्सेप्ट इंदौर से ही आया

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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि तकनीक लोगों के हित में है, तो एक चुनौती भी है, इसलिए इसका बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि ड्रोन पुलिस का कॉन्सेप्ट इंदौर से ही आया है. अब यह एक नजीर बनेगा. इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इंदौर पुलिस के उपयोग के लिए 10 नए शासकीय वाहनों (4 दो पहिया और 6 चार पहिया वाहन) को हरी झंडी दिखाकर लोकार्पित किया.

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'विरासत से विकास' के मार्ग पर चल रही सरकार

मुख्यमंत्री डॉ. मोह यादव ने इंदौर की ऐतिहासिक विरासत और आधुनिक विकास के समन्वय को रेखांकित करते हुए कहा कि हमारी सरकार 'विरासत से विकास' के मार्ग पर चल रही है. उन्होंने कहा कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर ने जिस इंदौर को सेवा, सुशासन और जनकल्याण के जीवन मूल्यों से जोड़ा था, अपनी श्रम साधना से सींचा था, आज वही शहर नवाचार और तकनीकी प्रगति के क्षेत्र में देश के लिए उदाहरण बन रहा है. इंदौर में इस तरह के आधुनिक नवाचारों का शुभारंभ होना अपार खुशी देता है. उन्होंने कहा कि विज्ञान वास्तव में सुशासन की दिशा में 'लोक कल्याणकारी राज्य' के लिए एक वरदान साबित हो रहा है. मध्यप्रदेश सरकार तकनीक से लोगों की तकदीर बदलने, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और लोकसेवा का नया अध्याय लिखने के लिए प्रतिबद्ध है. आधुनिक तकनीकों का उपयोग प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

स्मार्ट और सुरक्षित इंदौर की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्वास जताया कि ‘डिस्ट्रिक्ट ड्रोन यूनिट’ और ‘इंदौर ट्रैफिक साथी’ जैसे नवाचार पुलिस और प्रशासन दोनों को नई ताकत प्रदान करेंगे. आज इंदौर में हुआ यह नवाचार पुलिस और प्रशासन दोनों को बेहतर काम करने की नई ऊर्जा देगा तथा नागरिक सुविधाओं को और अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल स्मार्ट और सुरक्षित इंदौर की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है, जो तकनीक और सुशासन के बेहतर समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण बनेगी. आज लोकार्पित ड्रोन्स कानून व्यवस्था की स्थापना में पुलिस के लिए सहायक होंगे, वहीं ट्रेफिक साथी एप वाहन चालकों के लिए बेहद कारगर साबित होगा. इस एप के जरिए वाहन चालक पार्किंग की बेहतर लोकेशन जान सकेंगे.

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ड्रोन्स से 2 किलोमीटर का दायरा कवर होगा

पुलिस कमिश्नर इंदौर संतोष कुमार सिंह ने कहा कि इंदौर पुलिस के बेड़े में 18 ड्रोन्स शामिल किए जा रहे हैं. अब इंदौर पुलिस भीड़ के समुचित‍ प्रबंधन में इन अत्याधुनिक ड्रोन्स के बेहतर उपयोग करने के लिये तैयार हो गई है. इन ड्रोन्स से 2 किलोमीटर का दायरा कवर होगा. उन्होंने कहा कि अब हम न सिर्फ ट्रैफिक बल्कि अपराधों पर भी नजर रख सकेंगे. इसका प्रयोग इंदौर में रंगपंचमी पर निकली गैर और बसंत पंचमी पर भोजशाला में कानून व्यवस्था के लिए किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि इंदौर पुलिस ने 4 हजार 370 लोगों को नि:शुल्क हेलमेट बांटे हैं.

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