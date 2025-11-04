Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर में 140 मकान जमींदोज, मास्टर प्लान के तहत नगर निगम ने की बड़ी कार्रवाई, लोगों में मचा हड़कंप

Indore MR9 Link Road: इंदौर में एमआर-9 लिंक रोड के निर्माण को लेकर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है. मालवीयनगर से रिंग रोड तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए 140 मकान तोड़े गए. रहवासियों ने विरोध जताया और मुआवजा देने की मांग की.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 04, 2025, 07:51 PM IST
इंदौर में 140 मकान जमींदोज
Indore Demolition News: इंदौर नगर निगम ने शहर के पहले मास्टर प्लान में शामिल एमआर-9 लिंक रोड के काम की शुरुआत कर दी है. इसके तहत मालवीय नगर से रिंग रोड तक 100 फीट चौड़ी सड़क बनाई जा रही है. इस क्षेत्र में आने वाले करीब 140 मकानों को तोड़ा गया है. कार्रवाई से पहले रहवासियों को नोटिस देकर स्वेच्छा से मकान हटाने का मौका दिया गया था. कुछ लोगों ने खुद निर्माण तोड़ दिया, जबकि कई ने विरोध किया. निगम ने कहा कि तय समयसीमा बीत चुकी है, इसलिए बाधक हिस्सों को हटाना जरूरी था ताकि सड़क का काम आगे बढ़ सके.

रहवासियों ने इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया और विधायक रमेश मेंदोला के घर के बाहर धरना भी दिया था. उनका कहना है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के घर तोड़ना अन्याय है. वहीं, नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि विकास कार्यों में बाधा डालने वालों को कई बार समझाया गया, लेकिन जब कोई समाधान नहीं निकला तो मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ी. पांच जेसीबी और पोकलेन मशीनों की मदद से निगम अमले ने मकानों को जमींदोज किया. अधिकारियों ने बताया कि अगले माह इस सड़क के निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत की जाएगी.

कई इलाकों का सीधा संपर्क
इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) ने करीब 15 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य प्रतिमा चौराहा से अनोप टॉकिज चौराहा तक सड़क का निर्माण किया था, लेकिन आगे का हिस्सा अधूरा रह गया. अब नगर निगम एबी रोड से रिंग रोड के बीच सड़क बनाने जा रहा है. यह लिंक रोड भविष्य में खजराना होकर बायपास तक जोड़ी जाएगी. शहर के ट्रैफिक लोड को कम करने में यह सड़क अहम भूमिका निभाएगी. निगम का दावा है कि यह रोड पूरी होने के बाद शहर के कई इलाकों का सीधा संपर्क रिंग रोड से हो जाएगा, जिससे यात्रा समय और जाम दोनों कम होंगे.

300 मीटर का एरिया अधूरा
एबी रोड से संजय गांधी नगर तक का हिस्सा पहले ही चौड़ा किया जा चुका है, लेकिन बीच का करीब 300 मीटर का एरिया अब भी अधूरा है. इस हिस्से में घनी बस्ती होने से निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा. यहां दो सौ से ज्यादा मकान हैं, जिनके रहवासी जमीन के बदले प्लॉट या मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं. प्रशासन ने बताया कि समाधान निकालने की कोशिश जारी है ताकि सड़क का यह हिस्सा भी जल्दी जुड़ सके. अधिकारी मानते हैं कि एमआर-9 लिंक रोड के पूरा होने पर इंदौर के यातायात तंत्र में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

indore news

