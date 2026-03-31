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MP का मिनी IPL...आज होगी खिलाड़ियों की नीलामी, इन दिग्गजों पर बरसेगा जमकर पैसा

Indore News-इंदौर में मध्यप्रदेश किक्रेट लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी होगी. शहर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होने वाली इस नीलामी में 10 टीमें हिस्सा लेंगी. नीलामी के लिए 244 खिलाड़ियों का पूल है, टीमों में 133 से 143 खिलाड़ियों का चयन होगा.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 31, 2026, 02:18 PM IST
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MP का मिनी IPL...आज होगी खिलाड़ियों की नीलामी, इन दिग्गजों पर बरसेगा जमकर पैसा

MPL Auction Indore-मध्यप्रदेश के इंदौर में आज IPL की तर्ज पर मध्यप्रदेश प्रीमियर लीग (MPL) के लिए खिलाड़ियों की नीलामी होगी. ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होने वाली इस नीलामी में प्रदेश के 244 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी. इस नीलामी की प्रक्रिया को चारू शर्मा कराएंगे. मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महानआर्यमान सिंधिया इस दौरान मौजूद रहेंगे. 10 फ्रेंचाइजी इस नीलामी में हिस्सा लेंगी और अपने टीम के लिए खिलाड़ियों को चुनेंगी. टीमों में 133 से 143 खिलाड़ियों का चयन होगा. लीन की शुरुआत आईपीएल के बाद जून में होगी. इस बार लीग में तीन नई टीमें शामिल हुई हैं. 

इन खिलाड़ियों पर लग सकती है बड़ी बोली
नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में दोपहर 3 बजे से होगी. नीलामी के लिए 244 खिलाड़ियों का पूल है. टीमों में 133 से 143 खिलाड़ियों का चयन होगा. हर टीम में 16-17 खिलाड़ी हो सकते हैं. हर फ्रेंचाइजी को खिलाड़ियों की खरीद के लिए 50 लाख रुपए का पर्स दिया गया है. आवेश खान, आशुतोष शर्मा, अनिकेत वर्मा, माधव तिवारी, कुलदीप सेन और शिवांग कुमार पर बड़ी बोली लगने की उम्मीद है. 

अय्यर और पाटीदार हुए रिटेन
नीलामी में जहां एक तरफ कई खिलाड़ी टीमों का हिस्सा बनेंगे, वहीं वेंकटेश अय्यर और रजन पाटीदार जैसे स्टार प्लेयर्स को उनकी टीमों ने पहले ही रिटेन कर लिया है. जानकारी के अनुसार, वेंकटेश अय्यर को 12.5 लाख रुपए और रजत पाटीदार को 7 लाख रुपए में उनकी टीम ने रिटेन किया है. इस बार लीग में दूसरे राज्यों की टीमों का प्रतिनिधित्व कर रहे मध्यप्रदेश के कई खिलाड़ियों ने रुख किया है. रेलवे से खेलने वाले विस्फोटक बल्लेबाज आशुतोष शर्मा को भी लीग में विशेष अनुमति के तहत खेलने का मौका दिया गया है.

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19 से कम उम्र के खिलाड़ियों पर प्रतिबंध
लीग में 19 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी. यह फैसला बीसीसीआई की नीति के अनुरूप है. बीसीसीआई के नियम का मुख्य उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को रेड बॉल क्रिकेट के लिए गंभीर और प्रशिक्षित बनाना है.  फ्रेंचाइजी टीमों की नजर जेएन भाया ट्रॉफी के प्रदर्शन पर रहेगी, प्रदर्शन के आधार पर यहां खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा. 

यह 10 टीमें होगी शामिल
मध्यप्रदेश क्रिकेट लीग की इस नीलामी में यह 10 टीमें शामिल होंगी

  • जबलपुर रॉयल लॉयन
  • रीवा जगुआर
  • मालवा स्टैलियंस
  • उज्जैन फाल्कंस
  • रॉयल निमाड़ ईगल्स
  • इंदौर पींक पैंथर्स
  • भोपाल लैपर्ड्स
  • बुंदेलखंड बुल्स
  • चंबल घड़ियाल
  • ग्वालियर चेतक

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