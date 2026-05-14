पालतू कुत्ते ने सड़क पर गंदगी की, तो मालिक पर लगेगा 5000 जुर्माना...इंदौर में जारी हुआ आदेश

Indore Mayor Big Instruction-देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों को लेकर कमर कस ली है. शहर की नंबर वन रैंकिंग को बरकरार रखने के लिए इंदौर नगर निगम अब सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगा. नगर निगम के नए आदेश के अनुसार, अगर किसी नागरिक के पालतू कुत्ते ने सड़क, पार्क या सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाई, तो उसके मालिक पर 5 हजार रुपए का भारी जुर्माना लगाया जाएगा.

महापौर ने किया औचक निरीक्षण

गुरुवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ जोन 14, 15 और 16 में स्वच्छता व्यवस्था का मैदानी निरीक्षण किया. इस दौरान कई लोग अपने पालतू कुत्तों को सड़कों और सार्वजनिक गार्डनों में घुमाते और गंदगी फैलाते हुए मिले. इस पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई और कुत्ते मालिकों को कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शुक्रवार को इस नियम को कड़ाई से लागू किया जाए और गंदगी फैलाने वाले कुत्ते मालिकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाए.

पश्चिमी इंदौर का कायाकल्प

निरीक्षण के साथ-साथ शहर के पश्चिमी क्षेत्र को नया बुनियादी ढांचा मिलने जा रहा है. लंबे समय से अटकी प्रगति नगर की 60 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य गुरुवार से शुरू हो गया है. इस भूमिपूजन अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक मधु वर्मा, एमआईसी सदस्य अभिषेक शर्मा और पार्षद प्रशांत बडवे मौजूद रहे. महापौर ने कहा कि यह सड़क बनने से क्षेत्र के यातायात और कॉलोनियों के भीतर का आवागमन बेहद सुगम हो जाएगा.उन्होंने घोषणा की कि जिस तरह से पूर्वी क्षेत्र के विजय नगर में आधुनिक और सुंदर चौराहों का विकास हुआ है, ठीक उसी तर्ज पर अब पश्चिमी क्षेत्र के चौराहों का भी भव्य सौंदर्यीकरण किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

महापौर हर शुक्रवार मनाएंगे 'नो कार डे'

स्वच्छता के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने एक बड़ी घोषणा की. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से प्रेरित होकर वे अब हर शुक्रवार को नो कार डे मनाएंगे. इस दिन महापौर अपनी कार का इस्तेमाल नहीं करेंगे और केवल दोपहिया वाहन से ही शहर का भ्रमण और ऑफिस का काम करेंगे.

यह भी पढ़ें-इंदौर में भीषण गर्मी...हांफने लगे बिजली के ट्रांसफार्मर, ठंडा रखने के लिए लगाए कूलर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!