इंदौर नगर निगम की बैठक में वंदे मातरम पर भारी बवाल, कांग्रेस पार्षद ने गाने से किया इंकार, बोलीं-इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं

Uproar At Indore Municipal Corporation: इंदौर नगर निगम की बजट बैठक के दौरान उस समय विवाद खड़ा हो गया, जब कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया. उन्होंने रहा कि किसी को यह गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और ऐसा कोई कानूनी प्रावधान भी नहीं है. उनके इस बयान पर भाजपा पार्षदों ने कड़ा विरोध जताया, जिससे सदन में माहौल तनावपूर्ण हो गया और हंगामा शुरू हो गया. स्थिति बिगड़ती देख सभापति को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने फौजिया शेख को सदन से बाहर जाने को निर्देश दिए.

कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख ने कहा कि सदन में उनके साथ किया गया व्यवहार अनुचित था. उन्होंने अपने फैसले का समर्थन करते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी जनप्रतिनिधि को वंदे मातरम गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि हर नागरिक को अपनी आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके धार्मिक विश्वास उन्हें उस गीत का उच्चारण करने की अनुमति नहीं देते. फौजिया शेख के अनुसार, देशभक्ति को किसी एक गीत के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए.

इस दौरान इंदौर नगर निगम के सदन में गद्दार और कुत्ते भौकने जैसे शब्दों को लेकर भी हंगामा हुआ. पार्षद सभापति की कुर्सी तक पहुंच गए और विरोध करने लगे. बता दें की मंगलवार को इंदौर नगर निगम का बजट पेश किया गया था. इस दौरान भी भागीरथपुरा कांड को लेकर हंगामा हुआ था. पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच जमकर बहस भी हुई थी. इस दौरान इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि वंदे मातरम हमारा सर्वोच्च गान है. इस तरह की हरकत कतई सदन में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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वहीं नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि वंदे मातरम हमारे लिए पूरे देश के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए भी सर्वोच्च है आज जो उन्होंने वंदे मातरम से इनकार किया वह उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है बाकी मैं इस विषय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से चर्चा करूंगा.

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