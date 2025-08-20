Love Jihad-इंस्टा पर दोस्ती, शादी का झांसा… अमन खान बन गया हिंदू, दुष्कर्म कर बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2889232
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

Love Jihad-इंस्टा पर दोस्ती, शादी का झांसा… अमन खान बन गया हिंदू, दुष्कर्म कर बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव

Indore News-इंदौर में अमन खान ने अमन साहू बनकर युवती को प्यार के जान में फंसाया. आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया. पीड़िता ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 20, 2025, 02:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Love Jihad-इंस्टा पर दोस्ती, शादी का झांसा… अमन खान बन गया हिंदू, दुष्कर्म कर बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर से एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर हिंदू युवती से दुष्कर्म किया और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया. इंदौर के आजाज नगर थाना क्षेत्र में 26 वर्षीय युवती की शिकायत पर पुलिस ने अमर खान उर्फ अमन साहू के खिलाफ रेप और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला दर्ज किया है. मंगलवार रात बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचकर पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती
युवती मूल रूप से सीहोर की रहने वाली है और पालदा इलाके में किराए के मकान में रहकर निजी कंपनी में काम करती है. युवती ने बताया कि आठ महीने पहले उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर अमन से हुई थी. युवक की प्रोफाइन पर अमन साहू लिखा हुआ था. दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और दो महीने तक चैटिंग के बाद फरवरी 2025 में अमन उसके किराए के कमरे पर आया. वहां दोनों के बीच पहली बार शारीरिक संबंध बने. इसके बाद उसे पता चला की आरोपी का असली नाम अमन खान है. 

शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म
जब युवती ने आरोपी से सवाल किए तो उसने भरोसा दिलाया कि वह युवती से शादी करेगी और इसके लिए इस्लाम छोड़ देगा. लेकिन कुछ समय के बाद उसने मारपीट करनी शुरू कर दी और युवती को मंदिर जाने से रोकने लगा. जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने कहा कि वह अपना धर्म नहीं बदलेगा. शादी तभी होगी जब वह अपना धर्म परिवर्तन कर लेगी. 

बजरंग दल की मदद ली
15 दिन पहले आरोपी ने युवती के साथ फिर मारपीट की. इसके बाद उसने कमरे पर आना बंद दिया. पहले तो पीड़िता ने डर और सामाजिक बदनामी की वजह से शुरूआत में किसी को कुछ नहीं बताया. लेकिन आरोपी लगातार उसे धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने लगा. परेशान होकर युवती ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं को पूरी घटना बताई. इसके बाद कार्यकर्ता उसे थाने ले गए और मामला दर्ज कराया. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है. 

यह भी पढ़ें-नशे का गढ़ बन रहा देश का दिल, नाइजीरिया-थाईलैंड तक जुड़ा नेटवर्क, पकड़ी गईं दो बड़ी एमडी ड्रग फैक्ट्रियां

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़े Indore की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Love Jihadindore newscrime news

Trending news

jabalpur news in hindi
यूट्यूब पर वायरल नहीं हुए वीडियो तो अपनाया शॉर्टकट तरीका, अब पुलिस के भी उड़े होश
mp news
नशे का गढ़ बन रहा मध्यप्रदेश, नाइजीरिया-थाईलैंड तक जुड़ा नेटवर्क, 2 फैक्ट्री सील
Singrauli
पानी न देने पर पत्नी का कत्ल, सबूत मिटाने के लिए सिंगरौली से प्रयाग पहुंचा इंजीनियर
mp ration card
एमपी-छत्तीसगढ़ के लाखों लोग मुफ्त राशन योजना से होंगे बाहर, आपका भी तो नहीं है नाम?
katni news in hindi
अर्चना तिवारी मामले में आया सारांश का नाम, 2 दिन शुजालपुर में रखा फिर भेजा नेपाल
dhar
दादी की मुक्ति के चक्कर में दो पोते भी पहुंच गए यमलोक, धार में रूला देने वाला हादसा
Mandsaur News
Mandsaur News: स्क्रब टाइफस के 7 नए मरीज मिलने से सकते में मंदसौर जिला, मध्य प्रदेश
MP Govt Job
8वें वेतनमान से पहले एमपी के सरकारी कर्मचारियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता, जानें प्लान
Ambikapur MLA Rajesh Agrwal
कौन हैं विष्णुदेव के मंत्री राजेश अग्रवाल? कांग्रेस के दिग्गज नेता को हराया था चुनाव
Chhattisgarh News In Hindi
छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार! गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल, गुरु खुशवंत को मिली जगह
;