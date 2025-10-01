Advertisement
MY अस्पताल में चमत्कार, युवक की आंख में घुसा कंबल कीड़ा, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर बचाई रोशनी

Indore News-इंदौर के एमवाय अस्पताल में युवक की आंख में कंबल कीड़ा घुस जाने से उसकी कॉर्निया खुरच गई. समय रहते महिला डॉक्टर ने सतर्कता दिखाते हुए युवक की आंख की रोशनी को बचा लिया. डॉक्टर ने सावधानीपूर्वक ऑपरेशन कर युवक की आंख से 10 नुकीले बाल निकाले. इससे युवक को रही तकलीफ तुरंत कम हो गई.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 01, 2025, 03:21 PM IST
MY अस्पताल में चमत्कार, युवक की आंख में घुसा कंबल कीड़ा, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर बचाई रोशनी

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर में एक युवक की आंख में कंबल कीड़ा घुस गया. इससे उसकी कॉर्निया बुरी तरह से खुरच गई, कीड़े के बाल आंख के अंदर ही फंसे रहे गए. डॉक्टर की सतर्कता की वजह से युवक की आंख की रोशनी बच गई. दरअसल, ओपीडी कॉरिडोर से गुजर रही डॉक्टर श्वेता वालिया ने देखा की युवक बार-बार आंख मसल रहा और पानी से धोने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने युवक के पास जाकर उससे समस्या पूछी. युवक गोपाल ने बताया कि तीन दिन से उसकी आंख में कोई कीड़ा चला गया है और दर्द के कारण उसे आराम नहीं मिल रहा है. 

ऑपरेशन कर निकाले बाल
डॉ. श्वेता ने गोपाल की समस्या सुन उसे अपने चेंबर में ले गईं. स्लिट-लैम्प जांच में पता चला कि उसकी आंख में कंबल कीड़े के बारीक और नुकीले बाल गहराई तक फंसे हुए हैं. इन बालों की वजह से कॉर्निया खुरच गया, जिससे आंख में जलन, पानी आना और तेज दर्द हो रहा था. डॉक्टर ने सावधानीपूर्वक ऑपरेशन कर युवक की आंख से 10 नुकीले बालों को निकाला. 

युवक को मिला तुरंत आराम
युवक की आंख से जैसे ही बाल निकाल गए तो उसे तुरंत आराम मिल गया. डॉक्टरों का कहना है कि अगर समय पर इलाज नहीं मिलता तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट की नौबत भी आ सकती थी. डॉक्टर श्वेता ने बताया कि गोपाल की आंख नहीं खुल रही थी, ड्रॉप डालकर सु्न्न किया गया. कुछ देर बाद आंखी खुली, तो मशीन से देखने पर पता चला कि कॉर्निया बुरी तरह से खुरच गया है. आंख में ऐसे स्क्रैच तब आते हैं, जब फॉरेन बॉडी चली जाए. 

एक-एक कर निकाले बाल
उन्होंने बताया कि आंख को पलटकर देखा तो काली फॉरेन बॉडी दिखाई दी. जूम करके देखा गया तो खड़े काले धब्बे दिखाई दिए. उसे फॉरसेप से रिमून करने की कोशिश की. एक बाल निकला, वह नुकीला और उसका अधिकांश हिस्सा सफेद था जबकि उसका छोटा सा सिरा काला था. इसके बाद बालों को मैग्निफाई के जरिए एक-एक कर निकाला गया. 

