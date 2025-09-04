'मिनी मुंबई' में चूहों के आतंक पर एक्शन में सीएम, 2 बच्चों की मौत मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश

Indore MY Hospital News: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के MY अस्पताल में चूहों के काटने से दो बच्चों की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान दोनों बच्चों को भर्ती कराया गया था. लेकिन इस मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है. वहीं एमवाय अस्पताल में नवजात बच्ची की मौत मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने अस्पताल को नोटिस जारी किया है. नोटिस से एमवाय अस्पताल के सुपरिटेंडेंट और महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन को तलब किया गया है.

इसके अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नवजात शिशुओं की मौत को दुखद बताया. उन्होंने कि सरकार की तरफ से किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए समस्या का स्थाई समाधान किया जाएगा. वहीं सीएम मोहन यादव ने इस गंभीर घटना पर लापरवाही मामले में स्वास्थ्य मंत्री, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच हो. जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

मामले में क्या कार्रवाई हुई

इस पूरे मामले में MGM मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया ने नर्सिंग ऑफिसर आकांक्षा बेंजामिन, श्वेता चौहान को निलंबित किया है. सहायक नर्सिंग ऑफिसर कलावती भलावी को शोकॉज नोटिस. जवाब 3 दिन में मांगा. प्रभारी नर्सिंग ऑफिसर पीआइसीयू प्रवीणा सिंह, पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के प्रभारी डॉ. मनोज जोशी को शोकॉज नोटिस. नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मार्गेट जोजफ को हटाया. अनुबंधित कंपनी एजाइल पर एक लाख का जुर्माना लगाया. एमओयू निरस्त करने की चेतावनी. बुधवार को अस्पताल अधीक्षक डॉ. अशोक यादव को और अस्पताल के डीन को भी नोटिस दिया गया है.

इन दो बच्चों की हुई मौत

1. 24 अगस्त को एमवायएच में भर्ती 10 दिन की गुड़िया (सांकेतिक नाम) को 31 अगस्त को एनआईसीयू वॉर्ड में चूहों ने काट लिया. पहले डॉक्टरों ने इसे इंफेक्शन बताया, लेकिन हालत बिगड़ी और 2 सितंबर को इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई.

2. गुड़िया के बाद बुधवार दोपहर 1 बजे एक और नवजात रोशन की भी मौत हो गई. अस्पताल प्रबंधन बीमारी को कारण बता रहा है, लेकिन बार-बार मासूमों की मौत ने अस्पताल की सुरक्षा और लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं. (रिपोर्टः अमित राज/ इंदौर)

