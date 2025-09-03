 एमवाय अस्पताल में लापरवाही का आलम, चूहे के काटने से दूसरे नवजात की भी मौत, कमेटी करेगी जांच
एमवाय अस्पताल में लापरवाही का आलम, चूहे के काटने से दूसरे नवजात की भी मौत, कमेटी करेगी जांच

Indore News-इंदौर के एमवाय अस्पताल में दूसरे नवजात की भी मौत हो गई है. लगातार दूसरे दिन दूसरे नवजात की मौत के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. मंगलवार को भी एक नवजात की मौत हो गई थी, उसे रविवार को चूहे ने कुतरा था. अब इस मामले की जांच के लिए हाईलेवल कमेटी बनाई गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 03, 2025, 05:16 PM IST
एमवाय अस्पताल में लापरवाही का आलम, चूहे के काटने से दूसरे नवजात की भी मौत, कमेटी करेगी जांच

Indore MYH Hospital-इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाय के एनआईसीयू में बुधवार को एक और नवजात बच्चे की मौत हो गई है. नवजात के हाथ-पैर सोमवार को चूहों ने कुतरे थे. इससे पहले मंगलवार को भी एक नवजात की मौत हुई थी, उसे रविवार को चूहों ने कुतरा था. इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. मामले में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अस्पताल के डीन से स्पष्टीकरण मांगा है. वहीं दो नर्सिंग ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है और अन्य को शोकॉज नोटिस दिया गया है. साथ ही इस मामले की जांच के लिए हाईलेवल कमेटी बनाई गई है.

मानव अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान
इस मामले में मानव अधिकार आयोग ने संज्ञानलिाय है. आयोग ने अस्पताल के अधीक्षक को जांच के निर्देश दिए हैं. वहीं एक महीने में जांच कर रिपोर्ट सौंपने की बात कही है. इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई है. कमेटी जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

डिप्टी सीएम ने कहा-मामला गंभीर है
इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि यह गंभीर मामला है, जिसे लेकर तुरंत कार्रवाई हुई है. आमतौर पर पेस्ट कंट्रोल सही समय पर कर दिया जाता तो चूहे नहीं रहते, लेकिन जिस प्रकार से चूहा दिख रहा है इससे साफ है पेस्ट कंट्रोल नहीं किया गया. पेस्ट कंट्रोल करने वाली एजेंसी पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है और टर्मिनेट करने का नोटिस दिया गया है. 

नर्सिंग ऑफिसर्स में आक्रोश
इस मामले में दो नर्सिंग ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है. जिससे नर्सिंग ऑफिसर्स में आक्रोश है. उनका कहना है कि इसमें सीधे तौर पर उनका कोई दोष नहीं है. जिम्मेदार वरिष्ठों पर कार्रवाई करने की बजाय हमें निशाना बनाया गया है. वहीं शिशु रोग वभाग के HOD को भी नोटिस दिया गया है. 

यह भी पढ़ें-इंदौर के अस्पताल में चूहे के काटने से बच्चे की मौत, लापरवाही के आरोप में दो नर्स निलंबित

