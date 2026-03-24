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28 मार्च को पेश होगा इंदौर नगर निगम का बजट, कितना होगी इस बार राशि, तैयारियां शुरू

Indore Nagar Nigam Budget: इंदौर नगर निगम का बजट इस बार 28 मार्च को पेश किया जाएगा. महापौर पुष्यमित्र भार्गव बजट पेश करेंगे. जिसके लिए सदन में तैयारियां शुरू हो चुकी है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 24, 2026, 04:27 PM IST
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इंदौर नगर निगम का बजट 28 मार्च को पेश होगा
इंदौर नगर निगम का बजट 28 मार्च को पेश होगा

Indore News: इंदौर नगर निगम का बजट इस बार 28 मार्च को पेश किया जाएगा. शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव अटल सदन निगम मुख्यालय में बजट पेश करेंगे. जिसके लिए नगर निगम के अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. वहीं बजट से पहले सर्वदलीय बैठक होगी. इसके बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी परिषद सभागृह अटल सदन निगम मुख्यालय में एक बैठक 11 बजे से ई-बजट पेश करना शुरू करेंगे. जिसमें इस बार कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं. इसके अलावा स्वच्छता को लेकर भी इंदौर नगर निगम के बजट में बड़े ऐलान हो सकते हैं. 

इंदौर महापौर ने शुरू की बैठकें 

बजट को लेकर इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. उन्होंने इंदौर नगर निगम के सभी एमआईसी मेंबरों के साथ चर्चा की है. जिसमें अलग-अलग विभागों की प्लानिंग पर चर्चा हुई है. खास बात यह है कि इस बार का बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है. इसलिए सत्ता पक्ष बीजेपी के साथ-साथ विपक्ष भी इंदौर नगर निगम बजट की तैयारियों में लगा हुआ है. नेता प्रतिपक्ष भी इंदौर नगर निगम के बजट को लेकर कांग्रेस पार्षदों के साथ मीटिंग करने वाले हैं. जिसमें विपक्ष ने पुराने बजट की समीक्षा करना भी शुरू कर दिया है. ताकि निगम सरकार को घेरा जा सके. 

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कितना हो सकता है इंदौर नगर निगम का बजट 

इंदौर नगर निगम का प्रस्तावित बजट 8238 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है. इस बार भी बजट पिछली बार की तरह पूरी तरह से ई बजट होगा. मंगलवार की शाम को महापौर पुष्यमित्र भार्गव एमआईसी मेंबरों के साथ नगर निगम के बजट को लेकर मीटिंग करेंगे. जिसमें कुछ अहम बातों पर फैसला लिया जा सकता है. वहीं नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे का कहना है कि इस मामले में विपक्ष भी मीटिंग करने वाला है. भागीरथपुरा जैसे मुद्दों पर इंदौर नगर निगम में हंगामें के आसार भी बन सकते हैं. 

बजट में कोई नया कर लगाया जाता है या नहीं इस बार भी सबकी नजर रहेगी. वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर भी इंदौर नगर निगम लगातार नंबर वन का खिताब हासिल करता आ रहा है. ऐसे में बजट में स्वच्छता को लेकर भी कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं. 

ये भी पढ़ेंः उज्जैन में छाए बादल, इंदौर में भी बदलेगा मौसम, 2 नए सिस्टम से आ सकती है आंधी-बारिश 

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