इंदौर नगर निगम BRTS तोड़ने पर लगा सकता है मुहर, 10 प्रस्ताव हो सकते है मंजूर

Indore MIC Meeting: इंदौर में बीआरटीएस कॉरिडोर तोड़ने पर मुहर लग सकती है, बताया जा रहा है कि इंदौर नगर निगम में होने वाली एमआईसी की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 26, 2025, 01:38 PM IST
इंदौर में BRTS हटेगा
Indore News: इंदौर में बीआरटीएस कॉरिडोर तोड़े जाने पर लंबे समय से चर्चा चल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि शुक्रवार को इंदौर नगर निगम में होने वाली एमआईसी की बैठक में बीआरटीएस कॉरिडोर को तोड़ने पर मुहर लग सकती है, इसके अलावा बैठक में कुल 10 प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिनके पास होने की उम्मीद की जा रही है, जिसमें नए वाहनों की खरीदी और पुराने वाहनों को नीलाम करने की प्रक्रिया का प्रस्ताव भी शामिल है, इसके अलावा बिजली वितरण व्यवस्था, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की खरीदी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रस्तावों को भी पास किया जा रहा है, जिससे शुक्रवार की एमआईसी की बैठक अहम मानी जा रही है. 

इंदौर से हटेगा बीआरटीएस कॉरिडोर

बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने को आज मंजूरी मिल सकती है, जिसमें पहले फेज में काम शुरू हो सकता है. क्योंकि इसका आदेश तो कोर्ट ने फरवरी में ही दे दिया था, इसके बाद नगर निगम ने तीन बार टेंडर भी जारी किया है, लेकिन अब तक कोई एजेंसी नहीं मिली है, लेकिन चौथी बार में राजगढ़ की एक एजेंसी का टेंडर खुला है, लेकिन अब तक वर्क ऑर्डर जारी नहीं होने से काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आज की बैठक में अगर प्रस्ताव पास होता है तो फिर बीआरटीएस को हटाने की प्रक्रिया पर काम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद यह कंपनी अपना काम शुरू करेगी, ऐसे में इस पर सबकी नजरे होगी. 

यह प्रस्ताव भी अहम 

  • बीआरटीएस कॉरिडोर 
  • डिसइंफेक्टर टैंक की खरीदी
  • नए वाहन खरीदी पर पुराने वाहनों की नीलामी
  • पोर्टेबल फ्यूल स्टेशन
  • ऑटोमोबाइल डीजल स्टोरेज किराया 
  • 70 मीटर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की खरीदी
  • सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट
  • बिजली वितरण व्यवस्था

ये प्रस्ताव भी इंदौर नगर निगम की बैठक में पास हो सकते हैं. बता दें कि बैठक में स्मार्ट सिटी योजना तहत जून 2025 में हुए खर्च के अनुमोदन की प्रक्रिया पर भी चर्चा हो रही है. इसके अलावा आने वाले त्योहार और उन पर शहर में होने वाले कामों पर भी आज की एमआईसी बैठक में चर्चा हो सकती है.

