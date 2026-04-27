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इंदौर में अब गाड़ी धोना पड़ेगा भारी! नर्मदा जल बहाया तो होगी कार्रवाई, खरीदना होगा 'ट्रीटेड' वाटर

Indore News-इंदौर में नगर निगम ने जल संरक्षण की दिशा में एक बड़ा उठाया है. नगर निगम ने अब  शहर में चल रहे सभी निर्माण कार्यों, ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटरों और बगीचों में ट्रीटेड पानी का उपयोग अनिवार्य किया गया है. नगर निगम ही ट्रीटेड पानी को बेचेगा.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 27, 2026, 12:36 PM IST
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इंदौर में अब गाड़ी धोना पड़ेगा भारी! नर्मदा जल बहाया तो होगी कार्रवाई, खरीदना होगा 'ट्रीटेड' वाटर

Indore Treated Water Mandatory-देश में स्वच्छता में सात बार नंबर वन रहने के बाद अब इंदौर नगर निगम ने जल संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाया है. शहर में लगातार गिरते भूजल स्तर और नर्मदा जल के संरक्षण को देखते हुए इंदौर नगर निगम ने अब ट्रीटेड वाटर बेचना शुरू कर दिया है. अब शहर में किसी भी निर्माण कार्य, गार्डनिंग या वाहनों की धुलाई के लिए नर्मदा या बोरिंग का पानी इस्तेमाल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. 

ट्रीटेड वाटर का होगा इस्तेमाल
महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब शहर में निर्माण कार्यो, ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटेरों और उद्यानों में नर्मदा या बोरिंग के पानी का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इन कार्यों के लिए अब केवल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट किए गए पानी का ही इस्तेमाल करना होगा. निजी व्यक्ति, संस्थाएं भी अपने संबंधित जोनल कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर उपचारित पानी प्राप्त कर इसका उपयोग निर्माण कार्य, वाहन धुलाई एवं उद्यान सिंचाई में कर सकते हैं. उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी. 

इन 8 जोनों पर मिलेगी सुविधा
नगर निगम ने लोगों और संस्थाओं की सुविधा के लिए 8 जोनल कार्यालयों पर निर्धारित शुल्क जमा कर ट्रीटेड वाटर प्राप्त करने की व्यवस्था की है. इसमें सुखलिया जोन, सुभाष नगर जोन, स्कीम नंबर 54, विजय नगर जोन, नेहरू स्टेडियम जोन, बिलावली जोन, हवा बंगला जोन, स्कीम नंबर 94/98 जोन शामिल हैं. 

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शहर में 35 जगहों पर लगे हाइड्रेंट्स 
लोगों और संस्थाओं की सुलभता के लिए शहर के प्रमुख 35 स्थानों पर ट्रीटेड वाटर हाइड्रेंट्स स्थापित किए गए हैं. इनमें मुख्य रूप से बापट चौराहा, सयाजी सर्विस रोड, विजय नगर, नंदा नगर, रेती मंडी, रीजनल पार्क और नेमावर रोड जैसे व्यस्त इलाके शामिल हैं. इन पॉइंट से कोई भी व्यक्ति या संस्था पानी ले सकती है और इस्तेमाल कर सकती है. 

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
नियम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने अधिकारियों और निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि शहर में चल रहे कंस्ट्रक्शन साइट्स और सर्विस सेंटरों की औचक जांच की जाए. अगर कहीं भी नर्मदा जल या बोरिंग के पानी का दुरुपयोग पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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