गजब है इंदौर की सफाई! जिस नदी से निकाला कचरा फिर वापस उसी में डाला, निगम कर्मियों के इस कारनामे पर उड़ा मजाक

indore kanha river cleaning and dumping waste video: भारत में जब स्वच्छ शहर की बात की जाती है तो हर किसी के जुबान पर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का गुणगान होता ही है. हो भी क्यों न, स्वच्छ शहर की कैटेगरी में इंदौर ने लगातार 8 बार क्लिनेस्ट सिटी का खिताब जीता है. लेकिन इस वक्त इंदौर से जो वीडियो वायरल हो रही है वो इस क्लिन ग्रीन सिटी की पोल खोलती नजर आ रही है. सोशल मीडिया पर कान्हा नदी की साफ सफाई का वीडियो वायरल हो रहा है. एक ओर जहां निगम कर्मी सफाई करते दिखाई दे रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर निगम कर्मी नदी में कचरा डालते नजर आ रहे हैं.

कान्हा नदी का वायरल वीडियो

वायरल हो रहे कान्हा नदी के सफाई वीडियो में देखा जा सकता है कि एक और निगम कर्मचारी नदी की सफाई करते दिख रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर निगम के ही कुछ कर्मचारी इस नदी में कचरा फेंकते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होते ही इंदौर की स्वच्छता पर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं. लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. इस वीडियो इंडिया के क्लिन ग्रीन सिटी को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है.

अधिकारियों ने साधी चुप्पी

हैरानी की बात तो ये है कि इस मामले पर निगम के बड़े अधिकारियों की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है वहीं निगम के एमआईसी सदस्य राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि वायरल वीडियो उन तक भी पहुंची है. पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है और जिम्मेदारों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. इंदौर हमेशा ने नंबर 1 था और बर वन ही रहेगा.

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क्या नौंवी बार भी इंदौर बनेगा नंबर वन

इस घटना ने इंदौर की स्वच्छता पर बड़े सवाल खड़े किए हैं. लोगों का सवाल है कि क्या नौंवी बार भी इंदौर नंबर 1 बनेगा या इस बार ये खिताब किसी दूसरे शहर के नाम होगा. बता दें की स्वच्छता की रेस में इंदौर हर संभव प्रयास करते आया है और इस बार भी नंबर वन बनने की दौड़ में कोशिश कर रहा है लेकिन वायरल हो रहे इस वाडियो ने शहर के सामने कई तरह की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं. जानकारी ये भी है कि कान्हा नदी की साफ सफाई के लिए सरकार ने अबतक 1200 करोड़ खर्च किए हैं लेकिन वायरल हो रही वीडियो कुछ और ही सच्चाई उजागर कर रही है. रिपोर्ट: यत्नेश सेन, इंदौर

Disclaimer: इंदौर में यह विडिओ तेजी से वायरल हो रहा है लेकिन वायरल हो रहे इस वीडियो की पुष्टि zee mpcg नहीं करता है.