इंदौर-नागपुर वंदे भारत में जल्द दिखेगा बड़ा बदलाव, वीकेंड पर भी आसानी से मिलेगी सीटें

Indore Nagpur Vande Bharat: इंदौर से नागपुर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन में बड़ा बदलाव होने वाला है, इस ट्रेन में कोच बढ़ाने की तैयारी पूरी हो गई है, जिसके बाद अब टिकट आसानी से मिलेंगे.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 20, 2025, 09:54 AM IST
इंदौर-नागपुर वंदे भारत ट्रेन में दिखेगा बदलाव
इंदौर-नागपुर वंदे भारत ट्रेन में दिखेगा बदलाव

Indore News: इंदौर से नागपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में जल्द ही कुछ बदलाव दिखने वाले हैं, जहां ट्रेन के कोचों को अपग्रेडेड किया जा रहा है. पहले इस ट्रेन में 8 कोच थे, लेकिन अब इनकी संख्या 16 हो जाएगी. क्योंकि बुधवार को वंदे भारत ट्रेन के नए कोच दिल्ली से इंदौर पहुंच चुके हैं, जहां पिट-लाइन पर ट्रेन का मेंटेनेंस भी शुरू हो गया है. वंदे भारत ट्रेन में कोचों की संख्या 8 से 16 होने पर यात्रियों को सुविधा होगी और आसानी से टिकट मिलना भी शुरू होंगे. टिकटों की सबसे ज्यादा मारामारी वीकेंड पर होती है, ऐसे में अब वीकेंड पर भी आसानी से टिकट मिलना शुरू हो जाएंगे. 

रेलवे देगा निर्देश

हालांकि 16 कोच वाले रैक के साथ नियमित संचालन शुरू करने की तारीख अभी तय नहीं की गई है, लेकिन रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं, रेलवे बोर्ड के निर्देश के बाद अतिरिक्त ऑनबोर्ड स्टाफ की व्यवस्था करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को भी तैयारी रखने को कहा गया है, माना जा रहा है कि मेंटेनेंस का काम पूरा होते ही जल्द ही ट्रेन अपग्रेड कोचों के साथ चलना शुरू हो जाएगी. इससे पहले यह अपग्रेडेड रैक सितंबर में पहली बार इंदौर लाया गया था, कुछ दिनों तक यहां रहने के बाद इसे दिल्ली भेज दिया गया, जहां इसका उपयोग दिल्ली पटना रूट पर किया गया. अब इसे दोबारा इंदौर शिफ्ट कर दिया गया है ताकि इसे इंदौर–नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में लगाया जा सके. 

बढ़ रहे यात्री 

अभी तक यह वंदे भारत एक्सप्रेस 8 कोच के साथ चल रही है। त्योहारी सीजन के दौरान ट्रेन में सीटें फुल होने और लंबी वेटिंग की स्थिति बन रही थी, 16 कोच का रैक लगने के बाद ट्रेन की सीटें लगभग दोगुनी हो जाएंगी, जिससे यात्रियों को त्योहारों, वीकेंड और पीक सीजन में भी कंफर्म टिकट मिलने की सुविधा होगी. क्योंकि इंदौर नागपुर वंदे भारत ट्रेन में पहले भले ही यात्रियों की संख्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन बाद में यहां यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़नी शुरू हो गई है. 

ऐसे में यात्रियों की संख्या अब तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में यात्रियों को लेकर टिकट को लंबी जद्दोजहद होती थी, ऐसे में रेलवे ने कोच बढ़ाने पर विचार किया था, जिस पर अब तेजी से काम किया जा रहा है.

