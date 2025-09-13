इंदौर-नागपुर वंदे भारत अब 16 नए कोचों के साथ चलेगी, मुंबई से आए सभी रैक, यात्रियों को मिलेगी सुविधा
Indore News: इंदौर और नागपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में अब 16 कोच और जुड़ जाएंगे. नए कोचों के रैक मुंबई से इंदौर पहुंच चुके हैं और अक्टूबर से यह ट्रेन 16 कोचों के साथ चलने की संभावना है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 13, 2025, 06:54 AM IST
Indore Nagpur Vande Bharat: यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने अब इंदौर-नागपुर वंदे भारत ट्रेन को 16 कोचों के साथ चलाने का फैसला किया है. मुंबई से सभी नए कोच इंदौर पहुंच चुके हैं और इंदौर रेलवे डिपो में इनके मेंटेनेंस का काम चल रहा है. सूत्रों के मुताबिक, अक्टूबर से यह ट्रेन नए और बढ़े हुए कोचों के साथ चल सकती है. फिलहाल यह ट्रेन 8 कोचों के साथ चल रही है, जिनमें कुल 530 सीटें हैं, लेकिन 16 कोच होने के बाद सीटों की संख्या बढ़कर 1150 से ज़्यादा हो जाएगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी.

दरअसल, यात्रियों की बढ़ती मांग और त्योहारी सीजन को देखते हुए इंदौर-नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस (20911/12) में 16 कोच जोड़े जाएंगे. फिलहाल यह ट्रेन 8 कोच के साथ चलती है, जिसमें कुल 530 सीटें हैं. अब इसे 16 कोच की ट्रेन बनाकर सीटों की संख्या 1150 से ज्यादा हो जाएगी. इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और प्रतीक्षा सूची भी कम होगी.  कोच बढ़ाने का फैसला रेलवे बोर्ड कमेटी ने लिया था.

रेलवे बोर्ड की कमेटी ने लिया फैसला
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, इंदौर-नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों की बढ़ती संख्या और सीटों की मांग को देखते हुए कोचों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई गई थी. हालांकि, नए कोचों को सेवा में कब जोड़ा जाएगा इस संबंध में रेलवे की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. सूत्रों के अनुसार अक्टूबर से यह ट्रेन नए 16 कोच के साथ संचालित हो सकती है. मुंबई के वाड़ी बंदर डिपो से भेजे गए सभी 16 रैक इंदौर पहुंच चुके हैं और इनका रखरखाव इंदौर रेलवे डिपो में किया जा रहा है. वर्तमान में ये सभी कोच लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं. आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड की कमेटी ने इस ट्रेन में कोचों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है.

;