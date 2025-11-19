स्टूडेंट वीजा पर आई अफ्रीकी महिला इंदौर में कोकीन के साथ गिरफ्तार, मुंबई से बस में लाई थी 15.50 लाख की ड्रग्स

MP Crime News-मध्यप्रदेश के इंदौर में नारकोटिक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अफ्रीकी महिला को 31.85 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है. शुरुआती जांच में पता चला कि महिला स्टूडेंट वीजा पर भारत आई थी और मुंबई के नालासोपारा में रहती थी. वह बस से मुंबई से इंदौर कोकीन सप्लाई करने पहुंची थी. पकड़े जाने के बाद भी महिला जांच में सहयोग नहीं कर रही है. उसका मोबाइल जब्त पर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह इंदौर में किसे ड्रग सप्लाई देने वाली थी.

ड्रग सप्लाई के लिए आई थी इंदौर

नारकोटिक्स डीआईजी महेशचंद्र जैन ने बताया कि मंगलवार दोपहर निरीक्षक हरीश सोलंकी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रेसिडेंसी क्षेत्र में एक अफ्रीकी महिला ड्रग सप्लाई के लिए आने वाली है. इसके बाद निरीक्षक राधा जामोद के नेतृत्व में टीम ने घेराबंदी कर महिला को पकड़ लिया. तलाशी में उसके पास से 31.85 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 15.50 लाख रुपए बताई जा रही है.

वेस्ट अफ्रीका की रहने वाली है महिला

पासपोर्ट जांच में महिला का नाम लिंडा, पता वेस्ट अफ्रीका और वीजा स्टेटस स्टूडेंट वीजा पाया गया. टीम को संदेह है कि वह पहले भी ऐसी सप्लाई कर चुकी हो सकती है, इसलिए उसके एप्पल मोबाइल फोन में मिले कॉन्टैक्ट्स, चैट्स और पेमेंट ट्रेल की गहन जांच जारी है. महिला मुंबई से बस से माध्यम से इंदौर आई थी, जिससे संभावना जताई जा रही है कि वह पहले भी ऐसी सप्लाई कर चुकी हो सकती है.

5.12 किलो गांजा बरामद

वहीं एक और कार्रवाई में इंदौर की हीरानगर पुलिस ने गांजे की सप्लाई के लिए आए दो युवकों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी ऑटो रिक्शा से आईएसबीटी बस स्टैंड पहुंचे थे. पुलिस को देखते हुए आरोपी ऑटो लेकर भागने लगे. पुलिस टीम ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया. आरोपियों की पहचान दीपक पुत्र दशरथ जाधव निवासी भगवानपुरा खरगोन और आयुष पुत्र धारसिंह निवासी धुलकोट खरगोन के रूप में हुई है. पुलिस ने उनके पास से 5 किलो 125 ग्राम गांजा बरामद किया है. हीरानगर टीआई सुशील पटेल के मुताबिक, दोनों युवक इंदौर में डिलीवरी देने आए थे. पुलिस अब यह पता चला रही है कि उन्हें गांजा किसे सप्लाई करना था और इसके पीछे कौन-सा नेटवर्क सक्रिय है.

