Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3010303
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

स्टूडेंट वीजा पर आई अफ्रीकी महिला इंदौर में कोकीन के साथ गिरफ्तार, मुंबई से बस में लाई थी 15.50 लाख की ड्रग्स

Indore News-इंदौर में नारकोटिक्स विभाग की टीम ने अफ्रीकी महिला को 31.85 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है. महिला स्टूडेंट वीजा पर भारत आई थी और मुंबई के नालासोपारा में रहती थी. वह मुंबई से इंदौर कोकीन सप्लाई करने के लिए आई थी. बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद भी महिला जांच में सहयोग नहीं कर रही है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 19, 2025, 04:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्टूडेंट वीजा पर आई अफ्रीकी महिला इंदौर में कोकीन के साथ गिरफ्तार, मुंबई से बस में लाई थी 15.50 लाख की ड्रग्स

MP Crime News-मध्यप्रदेश के इंदौर में नारकोटिक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अफ्रीकी महिला को 31.85 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है. शुरुआती जांच में पता चला कि महिला स्टूडेंट वीजा पर भारत आई थी और मुंबई के नालासोपारा में रहती थी. वह बस से मुंबई से इंदौर कोकीन सप्लाई करने पहुंची थी. पकड़े जाने के बाद भी महिला जांच में सहयोग नहीं कर रही है. उसका मोबाइल जब्त पर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह इंदौर में किसे ड्रग सप्लाई देने वाली थी. 

ड्रग सप्लाई के लिए आई थी इंदौर 
नारकोटिक्स डीआईजी महेशचंद्र जैन ने बताया कि मंगलवार दोपहर निरीक्षक हरीश सोलंकी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रेसिडेंसी क्षेत्र में एक अफ्रीकी महिला ड्रग सप्लाई के लिए आने वाली है. इसके बाद निरीक्षक राधा जामोद के नेतृत्व में टीम ने घेराबंदी कर महिला को पकड़ लिया. तलाशी में उसके पास से 31.85 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 15.50 लाख रुपए बताई जा रही है.

वेस्ट अफ्रीका की रहने वाली है महिला
पासपोर्ट जांच में महिला का नाम लिंडा, पता वेस्ट अफ्रीका और वीजा स्टेटस स्टूडेंट वीजा पाया गया. टीम को संदेह है कि वह पहले भी ऐसी सप्लाई कर चुकी हो सकती है, इसलिए उसके एप्पल मोबाइल फोन में मिले कॉन्टैक्ट्स, चैट्स और पेमेंट ट्रेल की गहन जांच जारी है. महिला मुंबई से बस से माध्यम से इंदौर आई थी, जिससे संभावना जताई जा रही है कि वह पहले भी ऐसी सप्लाई कर चुकी हो सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

5.12 किलो गांजा बरामद
वहीं एक और कार्रवाई में इंदौर की हीरानगर पुलिस ने गांजे की सप्लाई के लिए आए दो युवकों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी ऑटो रिक्शा से आईएसबीटी बस स्टैंड पहुंचे थे. पुलिस को देखते हुए आरोपी ऑटो लेकर भागने लगे. पुलिस टीम ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया. आरोपियों की पहचान दीपक पुत्र दशरथ जाधव निवासी भगवानपुरा खरगोन और आयुष पुत्र धारसिंह निवासी धुलकोट खरगोन के रूप में हुई है. पुलिस ने उनके पास से 5 किलो 125 ग्राम गांजा बरामद किया है. हीरानगर टीआई सुशील पटेल के मुताबिक, दोनों युवक इंदौर में डिलीवरी देने आए थे. पुलिस अब यह पता चला रही है कि उन्हें गांजा किसे सप्लाई करना था और इसके पीछे कौन-सा नेटवर्क सक्रिय है. 

यह भी पढ़ें-MP के किसानों को जरूरी खबर: इस तारीख से होगी धान खरीदी, जानिए MSP के रेट

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsindore newsmp latest news highlights

Trending news

damoh news
MP के इस जिले में जॉब्स की बहार...युवा संगम रोजगार मेले में आएंगी 1600 नौकरियां
Morena news
मुरैना में इस बीमारी ने बढ़ाई दहशत, चमड़ी खराब होने के बाद मौत; जानिए किसमें फैल रही
Raipur
ना खाना, ना रहने की ढंग की जगह, 12-15 घंटे काम... बचाए गए 120 बच्चे; उम्र 14-17 साल
kondagaon news
कोंडागांव में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत;मूवी देखकर लौट रहे थे
chhattisgarh news
सुबह-सुबह ACB-EOW की ताबड़तोड़ छापेमारी, रायपुर समेत 20 ठिकानों पर कार्रवाई जारी
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ी राहत...अब 200 यूनिट बिजली का बिल होगा आधा, लेकिन कब तक?
raipur news
छत्तीसगढ़ में ATS की बड़ी कार्रवाई, आतंकी साजिश का किया पर्दाफाश! दो गिरफ्तार
mp news
जबलपुर में सिनेमैटिक चोरी का एंड! भाई चुराता था, बहन बेचती थी, माता-पिता भी अरेस्ट
mp news
साधु-संतों और स्थानीय लोगों की 'हड़ताल' सफल! ममलेश्वर लोक प्रोजेक्ट पर लगा ब्रेक
mp news
सोशल मीडिया पर छाई MP की 'खूबसूरत नर्स', एक वीडियो से बटोरी वाह-वाही, हुईं सम्मानित