इंदौर नारकोटिक्स विंग की बड़ी कार्रवाई, आरोपी से 1000 अल्प्राजोलम टैबलेट जब्त, लाखों में है कीमत

Indore News: इंदौर में नारकोटिक्स विंग को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है. ऑपरेशन के दौरान टीम ने शहर से फैसल नाम के एक संदिग्ध को पकड़ा, जिसके पास से एक हज़ार से ज़्यादा अल्प्राजोलम टैबलेट बरामद हुए. अधिकारियों के मुताबिक ज़ब्त की गई बैन ड्रग्स की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है.

नारकोटिक्स विंग की बड़ी कार्रवाई

जानकारी के अनुसार आरोपी फैसल शहर के अलग-अलग इलाकों में ये ड्रग्स सप्लाई कर रहा था और उन्हें गैर-कानूनी तरीके से बेचकर बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा कमा रहा था. नारकोटिक्स विंग की टीम सप्लाई नेटवर्क, सोर्स और दूसरे साथियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है. पूछताछ के शुरुआती दौर में फैसल ने बताया कि उसने ये गोलियां शायद राजस्थान से मंगवाई थीं. हालांकि पुलिस उसके कॉन्टैक्ट्स, मोबाइल रिकॉर्ड और ट्रैवल डिटेल्स की जांच करके इस दावे को वेरिफाई कर रही है.

लंबे समय से रखी जा रही थी नजर

अधिकारियों ने बताया कि फैसल की गतिविधियों पर लंबे समय से नज़र रखी जा रही थी और इंटेलिजेंस के आधार पर यह ऑपरेशन किया गया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने यह भी बताया कि कई लोग शारीरिक कमज़ोरी, तनाव और दूसरी मानसिक समस्याओं के बहाने इन दवाओं का सेवन करते हैं, जबकि असल में इनका इस्तेमाल नशीले पदार्थों के तौर पर किया जा रहा है. अल्प्राज़ोलम एक प्रिस्क्रिप्शन वाली दवा है और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसका सेवन या बिक्री करना कानूनी अपराध है.

पुलिस हिरासत में आरोपी

आरोपी गैर-कानूनी तरीके से यह ड्रग सप्लाई कर रहा था और इसे युवाओं और ड्रग एडिक्ट्स को बहुत ज़्यादा कीमतों पर बेच रहा था. नारकोटिक्स विंग को उम्मीद है कि आगे की पूछताछ में सप्लाई चेन में शामिल दूसरे लोगों के नाम भी सामने आएंगे. टीम इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या फैसल किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था या वह अकेले ही ड्रग्स की गैर-कानूनी खरीद-बिक्री में शामिल था. फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है, और मामले की पूरी जांच की जा रही है.