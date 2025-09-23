इंदौर से नर्मदापुरम, बैतूल जाने के लिए यहां से मिलेगी बसें, नवलखा बस स्टैंड शिफ्ट
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर से नर्मदापुरम, बैतूल जाने के लिए यहां से मिलेगी बसें, नवलखा बस स्टैंड शिफ्ट

Indore Navlakha Bus Stand: इंदौर में सोमवार से एक बड़ा बदलाव हो गया है. शहर का नवलखा बस स्टैंड अब शिफ्ट हो गया है, ऐसे में इंदौर से दूसरे शहरों में जाने वाली बसों की व्यवस्था भी बदलेगी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 23, 2025, 02:43 PM IST
इंदौर में बस स्टैंड शिफ्ट
इंदौर में बस स्टैंड शिफ्ट

Indore News: इंदौर में अब अगर आपको हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल या नेमावार शहरों के लिए जाना है तो आपको बसें इंटर स्टेट बस टर्मिनल यानि ISBT से पकड़नी होगी, क्योंकि इंदौर के नवलखा बस स्टैंड को शहर में नायता मुंडला में बने ISBT बस स्टैंड में शिफ्ट कर दिया है. जिसकी शुरुआत सोमवार से हो गई है, यानि अब आपको नवलखा बस स्टैंड नहीं जाना है बल्कि सीधे ISBT बस स्टैंड पहुंचना है, जहां से आपको बस सुविधा मिलेगी. बता दें कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए यह फैसला पहले ही लिया गया था, लेकिन अब सोमवार से यह पूरी तरह से शहर में लागू हो गया है, जहां नवलखा बस स्टैंड से अब बसों का संचालन नहीं किया जाएगा. 

इंदौर कलेक्टर ने लिया फैसला 

बताया जा रहा है कि इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में कुछ दिन पहले इंदौर जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी, जिसमें शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए इंदौर के नवलखा बस स्टैंड को जल्द से जल्द नायता मुंडला शिफ्ट करने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद आरटीओं ने इस पर काम शुरू कर दिया था. आरटीओ की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक आईएसबीटी बस स्टैंड से हर दिन 80 बसों का और संचालन शुरू किया गया है. 

ये भी पढ़ेंः मोहन कैबिनेट के फैसले, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश, MP को मिलेंगे दो थर्मल पावर प्लांट

इंदौर से  हरदा, नेमावर, नर्मदापुरम और बैतूल जाने के लिए यहां से बसें शुरू की गई हैं. दरअसल, इस नए बस स्टैंड में कई सुविधाएं मिलेगी, जहां यात्रियों को शानदार वेटिंग एरिया, आधुनिक टर्मिनल पर पार्किंग, टिकट काउंटर, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाएं मिलेगी. ऐसे में अब शहर में आने वाले यात्रियों को यही से बसें मिलेगी. 

ट्रैफिक लोड कम होगा 

दरअसल, बताया जा रहा है कि नवलखा बस स्टैंड शहर के अंदर था, ऐसे में यहां पहुंचने में समय लगता था, जबकि यहां से निकलने वाली बसों की वजह से शहर का ट्रैफिक भी बिगड़ता था, ऐसे में भीड़भाड़ वाले नवलखा इलाके में अब ट्रैफिक का लोड कम होगा, प्रशासन का कहना है कि इस फैसले न केवल इंदौर के लोगों को बल्कि शहर में यात्रियों को भी फायदा मिलेगा, आईएसबीटी से बसों की सुविधा सोमवार से शुरू हो गई है.

ये भी पढ़ेंः इंदौर में कैसे गिर गई 3 मंजिला इमारत, जिम्मेदार कौन? FSL अधिकारी ने कर दिया खुलासा 

