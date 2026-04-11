Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3174472
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

12 अप्रैल को होगा NDA-NA और CDS एग्जाम, इंदौर में बने 13 परीक्षा केंद्र, इन बातों का रखिए ध्यान

Indore News: NDA-NA और CDS एग्जाम 13 अप्रैल को इंदौर में आयोजित किया जाएगा. इसके लिए इंदौर शहर में 13 सेंटर बनाए गए हैं. जहां कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 11, 2026, 10:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर में होगी NDA-NA और CDS की परीक्षा
इंदौर में होगी NDA-NA और CDS की परीक्षा

Indore NDA-NA CDS Exam: संघ लोक सेवा आयोग यानि यूपीएससी की तरफ से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) नौसेना अकादमी (एलए) और संयुक्त रक्षा सेवा (सीडीएस) की परीक्षा-(I) 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी है. इसके लिए इंदौर कमिश्नर कार्यालय में बैठक आयोजित हुई है. जिसमें कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई है. क्योंकि 12 अप्रैल को यह परीक्षा इंदौर में आयोजित होनी है. जिसके लिए 13 सेंटर बनाए गए हैं. यह एक प्रमुख परीक्षा है. ऐसे में यहां कई नियमों का पालन करना जरूरी है. यही वजह है कि बैठक में कुछ अहम प्वाइंट उठाए गए थे. 

5493 परीक्षार्थी होंगे शामिल

इंदौर में आयोजित होने वाली इस परीक्षा 5493 परीक्षार्थी शामिल होंगे. परीक्षा 12 अप्रैल रविवार के दिन होगी. जहां परीक्षा तीन सत्रों में आयोजित की जाएगी. डॉ. सुदाम खाड़े ने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित हो रही इस परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहेगी. जबकि परीक्षार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए भी परीक्षा केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं रहेगी. NDA-NA परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा. उसके बाद ब्रेक होगा. फिर दूसरे चरण की परीक्षा दोपहर में 2 बजे से शाम को 4 बजकर 30 मिनट तक होंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

CDS परीक्षा का समय 

CDS की परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से 11 बजकर 30 मिनट तक होगा. उसके बाद दोपहर में 12 बजकर 30 मिनट से 2 बजकर 30 मिनट तक होगा. वहीं आखिरी चरण की परीक्षा शाम को 4 बजकर से शुरू होगी. वह शाम को 6 बजे तक होगी. सभी 13 परीक्षा केंद्रों पर एलआईओ नियुक्त किया गया है. सभी परीक्षा केंद्र पर सशस्त्र गार्ड तैनात किए जाएंगे तथा फिस्किंग के लिए मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था अनिवार्य होगी. 

इन बातों को रखिए ध्यान 

परीक्षा के दौरान किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस नहीं ले जाना है. वहीं स्मार्ट वॉच, डिजिटल वॉच, कैलकुलेटर, मोबाइल, पुस्तकें, बैग, लाइटर और माचिस नहीं लेना जाना है. किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री परीक्षा कक्ष में नहीं लाना है. केवल फेस ऑथेंटिकेशन के हिसाब से ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री मिलेगी. परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले ही गेट बंद हो जाएंगे. इसके बाद किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी. 

ये भी पढ़ेंः  इंदौर-उज्जैन के बीच बनेगा हेल्थ कॉरिडोर, जानें क्या है पूरा प्लान 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

indore newsindore nda-na exam

Trending news

MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: रायसेन में तीन दिवसीय राष्ट्रीय कृषि महोत्सव, CM मोहन होंगे शामिल, पढ़ें बड़ी खबरें
Sara Arjun
महाकाल के दरबार पहुंचीं धुरंधर एक्ट्रेस सारा अर्जुन, इन चीजों के लिए मांगा आशीर्वाद
datia news
फाइनेंस एजेंट का दिनदहाड़े अपहरण, पुलिसकर्मी के साथ मिलकर कट्टे की नोंक पर उठाया
Damoh Sagar Highway Accident
दमोह-सागर स्टेट हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रक-बोलेरो के बीच फंसे बाइक सवार, 4 की मौत
balaghat waraseoni flyover
फ्लाईओवर के उद्घाटन पर सियासी संग्राम, श्रेय लेने की होड़ में भिड़े BJP-कांग्रेस...
Latest Ujjain News
22 घंटे चले रेस्क्यू के बाद नहीं बचा मासूम, उज्जैन बोरवेल हादसे में भागीरथ की मौत
bee attack student death
परीक्षा दे रहे थे छात्र, तभी टूट पड़ा मधुमक्खियों का झुंड, एक की मौत, आधा दर्जन घायल
Ujjain
3 साल का भागीरथ, नई पोशाक और मुस्कान... खुशियों पर भारी बोरवेल का काल; भावुक कहानी
Khargone accident
बैंड की धुन पर नाच रहे थे बाराती, काल बनकर आई पिकअप ने रौंदा, दूल्हे की बहन की मौत
betul news
बैतूल में कन्या विवाह योजना पर सवाल, पंजीयन के लिए दर-दर भटक रहे लोग, जानिए क्यों?