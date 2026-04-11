12 अप्रैल को होगा NDA-NA और CDS एग्जाम, इंदौर में बने 13 परीक्षा केंद्र, इन बातों का रखिए ध्यान

Indore NDA-NA CDS Exam: संघ लोक सेवा आयोग यानि यूपीएससी की तरफ से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) नौसेना अकादमी (एलए) और संयुक्त रक्षा सेवा (सीडीएस) की परीक्षा-(I) 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी है. इसके लिए इंदौर कमिश्नर कार्यालय में बैठक आयोजित हुई है. जिसमें कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई है. क्योंकि 12 अप्रैल को यह परीक्षा इंदौर में आयोजित होनी है. जिसके लिए 13 सेंटर बनाए गए हैं. यह एक प्रमुख परीक्षा है. ऐसे में यहां कई नियमों का पालन करना जरूरी है. यही वजह है कि बैठक में कुछ अहम प्वाइंट उठाए गए थे.

5493 परीक्षार्थी होंगे शामिल

इंदौर में आयोजित होने वाली इस परीक्षा 5493 परीक्षार्थी शामिल होंगे. परीक्षा 12 अप्रैल रविवार के दिन होगी. जहां परीक्षा तीन सत्रों में आयोजित की जाएगी. डॉ. सुदाम खाड़े ने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित हो रही इस परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहेगी. जबकि परीक्षार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए भी परीक्षा केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं रहेगी. NDA-NA परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा. उसके बाद ब्रेक होगा. फिर दूसरे चरण की परीक्षा दोपहर में 2 बजे से शाम को 4 बजकर 30 मिनट तक होंगे.

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CDS परीक्षा का समय

CDS की परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से 11 बजकर 30 मिनट तक होगा. उसके बाद दोपहर में 12 बजकर 30 मिनट से 2 बजकर 30 मिनट तक होगा. वहीं आखिरी चरण की परीक्षा शाम को 4 बजकर से शुरू होगी. वह शाम को 6 बजे तक होगी. सभी 13 परीक्षा केंद्रों पर एलआईओ नियुक्त किया गया है. सभी परीक्षा केंद्र पर सशस्त्र गार्ड तैनात किए जाएंगे तथा फिस्किंग के लिए मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था अनिवार्य होगी.

इन बातों को रखिए ध्यान

परीक्षा के दौरान किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस नहीं ले जाना है. वहीं स्मार्ट वॉच, डिजिटल वॉच, कैलकुलेटर, मोबाइल, पुस्तकें, बैग, लाइटर और माचिस नहीं लेना जाना है. किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री परीक्षा कक्ष में नहीं लाना है. केवल फेस ऑथेंटिकेशन के हिसाब से ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री मिलेगी. परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले ही गेट बंद हो जाएंगे. इसके बाद किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी.

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