नीट छात्रा की चौथी मंजिल से गिरकर संदिग्ध मौत, मोबाइल पर बात करते-करते ऊपर गई थी

मानसिक तनाव में थी अवंतिका

पिता ने पुलिस को बताया कि अवंतिका किन परिस्थितियों में ऊपर से गिरी और उस सयम मोबाइल पर किससे बात कर रही थी, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है. वहीं मृतिका नीट की तैयारी कर रही थी, जिसके कारण वह डिप्रेशन में भी थी.घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह केवल पैर फिसलने का हादसा है या इसके पीछे कोई अन्य मानसिक तनाव या कारण है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. मामले की तह तक पहुंचने के लिए मृतका के मोबाइल को कब्जे में ले लिया गया है. पुलिस कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगालने के साथ-साथ घटनास्थल के हालातों की बारीकी से तफ्तीश कर रही है.