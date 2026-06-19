नीट छात्रा की चौथी मंजिल से गिरकर संदिग्ध मौत, मोबाइल पर बात करते-करते ऊपर गई थी

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Indore Neet Student Death-मध्यप्रदेश के इंदौर के न्यू बर्ग कॉलोनी, खंडवा रोड इलाके में गुरुवार देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है. यहां मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET) की तैयारी कर रही एक छात्रा की चौथी मंजिल से रहस्यमय परिस्थितियों में नीचे गिरने के कारण मौत हो गई. हादसे के समय मृतका मोबाइल पर बात करते हुए ऊपर गई थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
बड़ी बहन के साथ रह रही थी मृतका
पुलिस के अनुसार, मृतका का नाम अवंतिका (21) है, जिसके पिता डॉ. बंशीलाल मौर्य हैं. अवंतिका यहां न्यू बर्ग कॉलोनी स्थित एक निजी बिल्डिंग की पहली मंजिल पर किराए का फ्लैट लेकर अपनी बड़ी बहन के साथ रह रही थी. गुरुवार रात करीब 11.30 बजे अवंतिका मोबाइल पर किसी से बात करते हुए अपने फ्लैट की बालकनी में टहल रही थी. इसके बाद वह बात करते-करते ही सीढ़ियों से ऊपर चौथी मंजिल पर चली गई.
अचानक फर्श पर गिरी अवंतिका
चौथी मंजिल पर पहुंचने के कुछ ही देर बाद अवंतिक अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में सीधे नीचे कंक्रीट के फर्श पर आ गिरी. भारी आवाज और चीख सुनकर बिल्डिंग के अन्य रहवासी तुरंत फ्लैटों से बाहर दौड़े और नीचे लहूलुहान हालत में पड़ी अवंतिका को देखकर उसके परिजनों को सूचित किया.
घटना के समय पिता थे घर पर मौजूद
घटना के समय मृतका के पिता डॉ. बंशीलाल मौर्य बी फ्लैट के अंदर ही मौजूद थे. वे धार जिले के रहने वाले हैं और इन दिनों एमवाय अस्पताल में ट्रेनिंग के सिलसिले में इंदौर आए हुए थे. परिजनों ने आनन-फानन में गंभीर रूप से घायल अवंतिका को जूपिटर अस्पताल पहुंचाया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत बेहद नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने उसे तुरंत एमवाय अस्पताल रेफर कर दिया. अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे अवंतिका ने दम तोड़ दिया.
मानसिक तनाव में थी अवंतिका
पिता ने पुलिस को बताया कि अवंतिका किन परिस्थितियों में ऊपर से गिरी और उस सयम मोबाइल पर किससे बात कर रही थी, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है. वहीं मृतिका नीट की तैयारी कर रही थी, जिसके कारण वह डिप्रेशन में भी थी.घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह केवल पैर फिसलने का हादसा है या इसके पीछे कोई अन्य मानसिक तनाव या कारण है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. मामले की तह तक पहुंचने के लिए मृतका के मोबाइल को कब्जे में ले लिया गया है. पुलिस कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगालने के साथ-साथ घटनास्थल के हालातों की बारीकी से तफ्तीश कर रही है.
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