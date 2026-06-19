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नीट छात्रा की चौथी मंजिल से गिरकर संदिग्ध मौत, मोबाइल पर बात करते-करते ऊपर गई थी

Indore News-इंदौर के भंवरकुआं में नीट की तैयारी कर रही 21 वर्षीय छात्र की मोबाइल पर बात करते समय चौथी मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर मौत हो गई. मृतका कथित तौर पर डिप्रेशन में थी, और पुलिस मोबाइल की कॉल डिटेल व अन्य सक्ष्यों के जरिए हादसे और आत्महत्या दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है.

Written ByYatnesh SenEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 19, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:48 PM IST
नीट छात्रा की चौथी मंजिल से गिरकर संदिग्ध मौत, मोबाइल पर बात करते-करते ऊपर गई थी

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Yatnesh Sen

Yatnesh Sen

यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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