अमन बनकर अनस ने की छात्रा से दोस्ती, पोल खुली तो दी फोटो वायरल करने की धमकी दी, बनाया मिलने का दबाव

Indore Love Jihad-मध्यप्रदेश के इंदौर के किशनगंज थाना क्षेत्र में फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर छात्रा को परेशान करने का मामला सामने आया है. आरोपी युवक अनस जब छात्रा को ज्यादा परेशान करने लगा तो उसने बजरंग दल कार्यकर्ताओं की मदद ली. छात्रा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के पास पहुंची और उन्होंने गुरुवार शाम युवक को पकड़कर पीटा और पुलिस के हवाले किया. पुलिस ने प्रतिबंधात्मक धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की है.

दो महीने पहले हुई थी पहचान

जानकारी के अनुसार, छात्रा प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है. उसने पुलिस को लिखित शिकायत दी है, जिसमें उसने बताया कि दो महीने पहले उसकी पहचान अनस से हुई है. दोस्ती के दौरान उसने अपनी पहचान छिपाते हुए अपना नाम अमन शाह बताया. सच्चाई सामने आने के बाद युवती ने आरोपी से बातचीत बंद कर दी. युवती के बात बंद करने से युवक झल्ला गया और उसने साथ की तस्वीरें वायरल करने की धमकी देना शुरू कर दी. फोटो वायरल करने की धमकी देकर बात करने और मिलने का दबाव बनाना शुरू कर दिया और लगातार पीछा करता रहा.

हिंदू बनकर की दोस्ती

मामले में बजरंग दल के देवा शर्मा ने बताया कि 2 महीने पहले छात्रा की पहचान कॉलेज के कुछ कॉमन फ्रेंड्स के जरिए अनस शाह से हुई थी. शुरुआत में मोबाइल पर दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ी. छात्रा का आरोप है कि युवक ने अपना परिचय इस तरह से दिया, जिससे उसे लगा कि वह हिंदू है. इसी भरोसे में दोनों के बीच बातचीत आगे बढ़ी और तस्वीरें भी खींची गईं. लेकिन जब छात्रा को पता चला कि अनस मुस्लिम है. इसके बाद बातचीत और संपर्क पूरी तरह बंद कर दिया.

धमकी देने का लगाया आरोप

छात्रा के अनुसार, 15 जनवरी 2026 को ग्राम पिगडंबर स्थित फॉरेस्ट कैफे में दोनों की मुलाकात हुई, जहां उसने साफ कह दिया कि वह आगे कोई संपर्क नहीं रखना चाहती है. उसके तस्वीरें डिलीट करने को कहा. आरोप है कि युवक ने तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी और यह भी कहा कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा. धमकी देने के बाद भी युवक छात्रा का पीछा करता था. परेशान होकर छात्रा ने हिंदू संगठनों को इसकी जानकारी दी, इसके बाद आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया. किशनगंज पुलिस मामले की जांच कर रही है.

