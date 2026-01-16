Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3076620
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

अमन बनकर अनस ने की छात्रा से दोस्ती, पोल खुली तो दी फोटो वायरल करने की धमकी दी, बनाया मिलने का दबाव

Indore News-इंदौर में अनस ने अमन बनकर एक छात्रा से दोस्ती की. जब युवक की सच्चाई छात्रा के सामने आई तो उसने बातचीत बंद कर दी. इसके बाद युवक ने युवती को तस्वीरें वायरल करने की धमकी देने लगा. छात्रा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर हिरासत में लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 16, 2026, 04:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमन बनकर अनस ने की छात्रा से दोस्ती, पोल खुली तो दी फोटो वायरल करने की धमकी दी, बनाया मिलने का दबाव

Indore Love Jihad-मध्यप्रदेश के इंदौर के किशनगंज थाना क्षेत्र में फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर छात्रा को परेशान करने का मामला सामने आया है. आरोपी युवक अनस जब छात्रा को ज्यादा परेशान करने लगा तो उसने बजरंग दल कार्यकर्ताओं की मदद ली. छात्रा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के पास पहुंची और उन्होंने गुरुवार शाम युवक को पकड़कर पीटा और पुलिस के हवाले किया. पुलिस ने प्रतिबंधात्मक धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की है. 

दो महीने पहले हुई थी पहचान
जानकारी के अनुसार, छात्रा प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है. उसने पुलिस को लिखित शिकायत दी है, जिसमें उसने बताया कि दो महीने पहले उसकी पहचान अनस से हुई है. दोस्ती के दौरान उसने अपनी पहचान छिपाते हुए अपना नाम अमन शाह बताया. सच्चाई सामने आने के बाद युवती ने आरोपी से बातचीत बंद कर दी. युवती के बात बंद करने से युवक झल्ला गया और उसने साथ की तस्वीरें वायरल करने की धमकी देना शुरू कर दी. फोटो वायरल करने की धमकी देकर बात करने और मिलने का दबाव बनाना शुरू कर दिया और लगातार पीछा करता रहा. 

हिंदू बनकर की दोस्ती
मामले में बजरंग दल के देवा शर्मा ने बताया कि 2 महीने पहले छात्रा की पहचान कॉलेज के कुछ कॉमन फ्रेंड्स के जरिए अनस शाह से हुई थी. शुरुआत में मोबाइल पर दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ी. छात्रा का आरोप है कि युवक ने अपना परिचय इस तरह से दिया, जिससे उसे लगा कि वह हिंदू है. इसी भरोसे में दोनों के बीच बातचीत आगे बढ़ी और तस्वीरें भी खींची गईं. लेकिन जब छात्रा को पता चला कि अनस मुस्लिम है. इसके बाद बातचीत और संपर्क पूरी तरह बंद कर दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

धमकी देने का लगाया आरोप
छात्रा के अनुसार, 15 जनवरी 2026 को ग्राम पिगडंबर स्थित फॉरेस्ट कैफे में दोनों की मुलाकात हुई, जहां उसने साफ कह दिया कि वह आगे कोई संपर्क नहीं रखना चाहती है. उसके तस्वीरें डिलीट करने को कहा. आरोप है कि युवक ने तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी और यह भी कहा कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा. धमकी देने के बाद भी युवक छात्रा का पीछा करता था. परेशान होकर छात्रा ने हिंदू संगठनों को इसकी जानकारी दी, इसके बाद आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया. किशनगंज पुलिस मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें-डिजिटल हो रहा महाकाल मंदिर! दर्शन करना हो या दान, सिर्फ एक ही वेबसाइट से होगा सब काम

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

indore newsIndore Love JihadIndore Latest News

Trending news

indian railways news
अजब एमपी में गजब कमाल! भोपाल रेलवे के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा, 3 साल बाद खुला पूरा राज
mp news
आसमान से गिरा हवाई जहाज, उठ रहा था धुआं...पुलिस-प्रशासन ने दौड़ा दी टीमें, हकीकत देख
Big decision of MP High Court
हाईकोर्ट का फैसला, अन्य राज्यों से ब्याह कर आईं महिलाओं को भी मिलेगा आरक्षण का लाभ
indore news
कहानी एक सिंगल फादर की... दिल में छेद और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे को लिया गोद
mp news
पत्नी की यादों में पढ़ी आखिरी कविता, मंच से ही दुनिया को कह दिया अलविदा, थम गई सांसें
Mega Job fair
बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी! दमोह में 27 जनवरी को मेगा जॉब फेयर का आयोजन
mp news
लाड़ली बहना योजना में छंटनी, 1.31 करोड़ से घटकर 1.25 करोड़ रह गई महिलाओं की संख्या
bhopal crime news
सावधान! पुलिस के भेष में घूम रहे बदमाश, फ्लैट में घुसकर 4 युवकों को पीटा, लूटकर फरार
mp news
17 जनवरी को राहुल गांधी का इंदौर दौरा, जानिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम
Maoists surrendered
बंदूक छोड़ चुनी विकास की राह: बीजापुर में 52 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण...