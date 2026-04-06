शादी समारोह के दौरान दूसरी मंजिल से गिरी लिफ्ट, 12 लोग घायल, दुल्हन से मिलने जा रहे थे सभी

Overload Lift Collapsed in Indore-मध्यप्रदेश के इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र में रविवार शाम बड़ा हादसा हो गया. यहां शादी समारोह के दौरान एक ओवरलोड लिफ्ट की रस्सी टूट गई और लिफ्ट दूसरी मंजिल से सीधे नीचे आ गिरी. इस हादसे में 12 लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए निजी अस्ताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि, घायलों को मामूली चोटें ही आईं हैं. पुलिस इस मामले में जांच कर रही है.

दुल्हन से मिलने जा रहे थे रिश्तेदार

जानकारी के अनुसार, चंदन नगर क्षेत्र निवासी मोहम्मद खलील की बेटी आयशा की शादी थी. यह समारोह परिवार के कारखाना परिसर में आयोजित किया गया था. कुछ मेहमानों को कारखाने में बने कमरों में ठहराया गया था, वहीं दुल्हन दूसरी मंजिल के एक कमरे में थी. दुल्हन से मिलने के लिए कुछ महिला रिश्तेदार लिफ्ट में सवार होकर ऊपर जा रही थीं.

अचानक टूटी लिफ्ट की रस्सी

लिफ्ट ओवरलोड होने के चलते बीच रास्ते में रुक गई और अचानक लिफ्ट की रस्सी टूट गई. लिफ्ट दूसरी मंजिल से नीचे आ गिरी. इस हादसे के बाद शादी समारोह में हड़कंप मच गया. परिजनों ने लिफ्ट में फंसे घायलों को तुरंत बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. घायल हुए अधिकांश लोगों को मामूली चोटें आई हैं. अस्पताल में परिजनों ने हादसे का स्पष्ट कारण नहीं बताया, जब इतने लोगों के एकसाथ घायल होने पर सवाल किया गया तब लिफ्ट गिरने की बात सामने आई.

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माल ढोने के लिए लगी थी लिफ्ट

परिजनों ने जब लिफ्ट गिरने की जानकारी दी तब अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस की घटना की सूचना दी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शुरुआती जांच में लापरवाही की बात सामने आई है. बताया जा रहा है कि कारखाने में लगी लिफ्ट माल ढोने के लिए निर्धारित थी, लेकिन उसका इस्तेमाल लोगों को ले जाने के लिए किया जा रहा था. जब लिफ्ट ओवरलोड हुई तो रस्सी टूट गई, इस वजह से हादसा हो गया. पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज किए हैं. मामले की जांच की जा रही है.

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