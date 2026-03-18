इंदौर में 24 घंटे में दूसरा अग्निकांड, दवा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कई कर्मचारी झुलसे

Indore Pharmaceutical Factory Fire: इंदौर शहर में 24 घंटे के अंदर ही आगजनी की दूसरी बड़ी घटना सामने आई है. इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में आने वाले पालदा क्षेत्र में एक दवा फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई. बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में चूहा मार दवाई बनाई जाती थी. जहां अचानक से आग लग गई. इस घटना में फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ कर्मचारी झुलस गए हैं. जिन्हें तत्काल निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. स्थानीय पार्षद कुणाल सोलंकी ने मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री में फंसे लोगों को निकलवाया. वहीं दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

कर्मचारियों को इंदौर

बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे. तभी अचानक से आग भड़क उठी. देखते ही देखते आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई. फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारी उसमें घिरने लगे. आनन-फानन में दूसरे कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उन्हें बाहर निकाला. इसी दौरान तुरंत फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी गई. जहां दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर तुरंत आग पर काबू पाया. बताया जा रहा है कि आगजनी की इस घटना में कुछ कर्मचारी झुलस गए थे. जिन्हें तुरंत ही अस्पताल रेफर किया गया. वहीं मामले की जानकारी लगते ही स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया था.

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घटना की जानकारी देते हुए स्थानीय एएसपी विजय चौधरी ने बताया फैक्ट्री में आग लगने की घटना से कोई जनहानि नहीं हुई है. लेकिन कुछ कर्मचारी घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है. जिनकी हालत ठीक बताई जा रही है. आग लगने का कारण फिलहाल साफ नहीं हो पाया है. लेकिन मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद ही आग लगने के कारणों की स्पष्ट जानकारी सामने आएगी.

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