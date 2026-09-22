इंदौर में फिर धंसी सड़क, पंढरीनाथ में 15 फीट हुआ गहरा गड्ढा, नीचे मिली खोखली जमीन, जानें पूरा मामला

पहले भी हो चुकी है घटना

इंदौर में यह पहली घटना नहीं है. 17 अगस्त को गोराकुंड में 40 करोड़ में डली पाइपलाइन से फव्वारा फूटा और सड़क धंस गई थी. 27 अगस्त को गाड़ी अड्डा क्षेत्र में सड़क पर 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया था. 9 सितंबर को नासिरा रोड पर ड्रेनेज लाइन डालने के बाद लगाए गए पेवर तीन फीट नीचे बैठ गए थे. जुलाई 2025 में मेघदूत गार्डन के सामने चार फीट गहरा गड्ढा हो गया था. इन घटनाओं से लोग स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं. धंसती सड़कों को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ी है.