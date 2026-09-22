इंदौर में फिर धंसी सड़क, पंढरीनाथ में 15 फीट हुआ गहरा गड्ढा, नीचे मिली खोखली जमीन, जानें पूरा मामला

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मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के पंढरीनाथ इलाके में सोमवार सुबह 11 बजे सीमेंटेड सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया. जिससे सड़क के बीचों-बीच 15 फीट गहरा गड्ढा हो गया. गनीमत रही कि सड़क धंसते समय कोई वाहन या राहगीर नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था. यह रास्ता झांकी तक पहुंचने का मुख्य मार्ग है, यहां रोज हजारों लोग आवाजाही करते हैं. सूचना मिलते ही इंदौर नगर निगम की टीम जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची. जहां पर काम शुरू किया.
वहीं नगर निगम टीम ने मौके पर खुदाई कराई तो सड़क के नीचे ड्रेनेज चैंबर और बड़े पाइप के आसपास की मिट्टी गायब मिली. हालात ऐसे थे कि 10 से 15 फीट गहरा खाली हिस्सा भरने के लिए निगम को 3 से 4 डंपर मिट्टी डालनी पड़ी. मिली जानकारी के मुताबिक, करीब 15 साल पहले नागार्जुन कंपनी ने यहां ड्रेनेज लाइनें बिछाई थीं. अब इन लाइनों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं निगम अधिकारियों का कहना है कि भराव ठीक नहीं होने और लीकेज के कारण मिट्टी कट रही है.
पहले भी हो चुकी है घटना
इंदौर में यह पहली घटना नहीं है. 17 अगस्त को गोराकुंड में 40 करोड़ में डली पाइपलाइन से फव्वारा फूटा और सड़क धंस गई थी. 27 अगस्त को गाड़ी अड्डा क्षेत्र में सड़क पर 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया था. 9 सितंबर को नासिरा रोड पर ड्रेनेज लाइन डालने के बाद लगाए गए पेवर तीन फीट नीचे बैठ गए थे. जुलाई 2025 में मेघदूत गार्डन के सामने चार फीट गहरा गड्ढा हो गया था. इन घटनाओं से लोग स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं. धंसती सड़कों को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ी है.
लीकेज की जांच में जुटा निगम
निगम अधिकारियों के अनुमान के मुताबिक ड्रेनेज पाइपों के जोड़ में समस्या होने से पानी का रिसाव हो रहा था. रिसाव के कारण आसपास की मिट्टी धीरे-धीरे कटती गई और जमीन के नीचे खाली जगह बन गई. यही खाली हिस्सा ऊपर की सड़क का भार संभाल नहीं सका और सड़क धंस गई. पंढरीनाथ इलाके में बने इस गड्ढे को भरने के बाद अब लीकेज, सुराख और पुराने भराव की स्थिति की जांच की जा रही है. प्रभारी महापौर राजेंद्र राठौर ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं. निगम टीम स्थिति देख रही है.