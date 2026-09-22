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इंदौर में फिर धंसी सड़क, पंढरीनाथ में 15 फीट हुआ गहरा गड्ढा, नीचे मिली खोखली जमीन, जानें पूरा मामला

इंदौर के पंढरीनाथ इलाके में सोमवार सुबह सीमेंटेड सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया. जिससे 15 फीट गहरा गड्ढा हो गया. निगम की खुदाई में ड्रेनेज चैंबर और पाइप के आसपास मिट्टी गायब मिली.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 22, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 05:39 PM IST
इंदौर में फिर धंसी सड़क, पंढरीनाथ में 15 फीट हुआ गहरा गड्ढा, नीचे मिली खोखली जमीन, जानें पूरा मामला
Image Credit: ZEE MEDIA

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