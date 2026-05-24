Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3227210
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

करिश्मा! इंदौर के PC सेठी अस्पताल में डॉक्टरों का कमाल, गर्भ में जुड़वां बच्चे की मौत के बाद भी बचाई मां-नवजात की जान

Rare Delivery Case in Indore: इंदौर के सरकारी प्रकाशचंद सेठी अस्पताल में डॉक्टरों ने कमाल किया है.  डॉक्टरों की टीम ने बेहद जटिल डिलीवरी को सफलतापूर्व कराते हुए मां और नवजात की जान बचा ली.

 

Written By  Yatnesh Sen|Edited By: Pooja|Last Updated: May 24, 2026, 06:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

करिश्मा! इंदौर के PC सेठी अस्पताल में डॉक्टरों का कमाल, गर्भ में जुड़वां बच्चे की मौत के बाद भी बचाई मां-नवजात की जान

Rare Delivery Case in Indore: इंदौर के सरकारी प्रकाशचंद सेठी अस्पताल में डॉक्टरों ने एक बेहद जटिल डिलीवरी को सफलतापूर्व कराते हुए मां और नवजात की जान बचा ली. 37 वर्षीय गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर अस्तताल में भर्ती कराया गया था. जांच के दौरान पता चला कि महिला 9 महीने की गर्भवती थी और उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे पल रहे थे. हालांकि, गर्भावस्था के पांचवें महीने में ही एक शिशु की मौत हो चुकी थी. इसके बावजूद डॉक्टरों ने सावधावी के साथ प्रसव कराया और दूसरे नवजात को सुरक्षित जन्म दिलाने में सफलता हासिल की.  

शनिवार को इंदौर के सरकारी प्रकाशचंद सेठी अस्पताल में अकोला महाराष्ट्र में ब्याही इंदौर की 37 वर्षीय बेटी को प्रसव पीड़ा के चलते परिजन लेकर पहुंचे थे. जहां सोनोग्राफी करने के बाद अस्पताल के डॉक्टर भी हैरान रह गए, एक महिला पहुंची तो डाक्टरों ने जांच रिपोर्ट देख इस दुर्लभ मामले को जानकर सबको हैरान कर दिया, लेकिन कुदरत का करिश्मा और गनीमत की बात यह रही की अब जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ है.

डॉक्टरों मे बचाई मां और बच्चे की जान
शासकीय अस्पताल पीसी सेठी के प्रभारी डॉक्टर राजवीर ने बताया कि 37 वर्षीय गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा के साथ शनिवार को अस्पताल पहुंची थी, चिकित्सकीय परीक्षण के बाद पता चला कि महिला की गर्भावस्था नौ माह पूर्ण हो चुकी है. महिला के पूर्व सोनोग्राफी और जांच रिपोर्ट देखने पर पता चला कि महिला को गर्भ में जुड़वा शिशु थे, लेकिन दुर्भाग्यवश एक शिशु की गर्भावस्था के पांचवें महीने में ही मृत्यु हो चुकी थी. स्थिति को और जटिल बनाने वाली बात यह थी कि दोनों शिशु एक ही थैली में थे. अमूमन इस तरह के केस में दूसरा बच्चा भी संक्रमित हो जाता है और इसका संक्रमण मां को भी लग जाता है, जिससे उनके बचने की संभावना कम होती है, लेकिन डॉक्टरों द्वारा की गई जटिल शल्य प्रक्रिया द्वारा गर्भवती महिला का सुरक्षित प्रसव कराया और लगभग 3.75 किलोग्राम वजन के शिशु का जन्म कराया. इस दौरान प्रसूता की जटिल स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन के दौरान सभी आवश्यक प्रबंध किए. वर्तमान में प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, जिनकी डॉक्टरों की देखरेख में स्वास्थ्य संबंधित निगरानी की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

PC सेठी अस्पताल में डॉक्टरों का कमाल
डॉ. वीरेंद्र राजगीर ने बताया कि 5 माह पूर्व हुई गर्भ में शिशु की मौत के बाद मृत शिशु पूरी तरह कागज जैसी संरचना में परिवर्तित हो चुका था. फिर भी जीवित शिशु को किसी प्रकार का संक्रमण नहीं हुआ यह अपने आप में एक दुर्लभ केस हैं. पेश से बस चालक पति मोहम्मद शेहरी जो महाराष्ट्र के अकोला की रहने वाले है जो पिछले 5 माह पूर्व ही इंदौर आये थे. पति का कहना है की पत्नी का उपचार प्राइवेट अस्पताल में पहले किया गया था, लेकिन वहां पर खर्चा ज्यादा बता दिया था और प्रसव के लिए रिस्क भी नहीं ले रहे थे. वही परिजन फिर प्रसूता को इंदौर के शासकीय अस्पताल पीसी सेठी लेकर पहुंचे और वहां पर सुरक्षित प्रसव कराया. बच्चे के नाना नानी भी खुशी मना रहे हैं उनका कहना है कि यह ऊपर वाले का ही चमत्कार है जो हमें बेटे के रूप में मिला है.

ये भी पढ़ें : सीएम ने सिंगरौली को दी 552 करोड़ की सौगात, महिलाओं-पेंशन हितग्राहियों के खाते में भेजे करोड़ों

 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

Bhopal/Indore News

Trending news

Bhopal/Indore News
डॉक्टरों का कमाल, गर्भ में जुड़वां बच्चे की मौत के बाद भी बचाई मां-नवजात की जान
Singrauli news
सीएम ने सिंगरौली को दी 552 करोड़ की सौगात, महिलाओं-पेंशन हितग्राहियों को दी राहत
Singrauli news
ना लालबत्ती...ना लंबा काफिला, सिंगरौली में मुख्यमंत्री ने पेश की सादगी की मिसाल
bhind news
शोले स्टाइल में हाई वोल्टेज ड्रामा! शराब के नशे में टावर पर चढ़ा युवक, सब हैरान
Mandsaur News
जिस मकान में की थी AC फिटिंग, उसी मालिक से मांगी 15 लाख की फिरौती, फिर पुलिस ने...
Sidhi Crime News
ऐसी औलाद से भगवान बचाए! बेटे ने 5000 में कर दिया ‘पिता की मौत’ का सौदा, 10 गिरफ्तार
gwalior crime news
शादी के ठीक 25 दिन बाद...एक मायके में तो दूसरे ने ससुराल में उठाया ऐसा कदम, सब हैरान
Mohan Yadav
MP के बिजली उपभोक्ताओं को 473 करोड़ की राहत, 40 लाख घरों में लगे स्मार्ट मीटर
Twisha Sharma Case
ट्विशा मौत केस में बड़ा मोड़! 7 दिन की पुलिस रिमांड पर समर्थ सिंह, अब खुलेंगे राज
bhind news
भिंड में दर्दनाक हादसा, शादी समारोह में जा रहा परिवार सिंध नदी में डूबा, दो की मौत