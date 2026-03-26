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पेंटहाउस विवाद में महिला को कार से कुचला, मौके पर ही हुई मौत, 13 दिन पहले ही फ्लैट में शिफ्ट हुई थी

Indore News-इंदौर में पेंटहाउस किराए के देने के विवाद में महिला को कार से कुचल दिया गया. मौके पर ही महिला की मौत हो गई. तेज रफ्तार कार से रहवासियों को टक्कर मारने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. महिला 13 दिन पहले ही अपने फ्लैट में शिफ्ट हुई थी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 26, 2026, 01:34 PM IST
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पेंटहाउस विवाद में महिला को कार से कुचला, मौके पर ही हुई मौत, 13 दिन पहले ही फ्लैट में शिफ्ट हुई थी

Women Software Engineer Death-मध्यप्रदेश के इंदौर से हैरान करे वाली घटना सामने आई है, जहां पेंटहाउस किराए पर देने के विवाद में एक शख्स ने कार से महिला को कुचल दिया. घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक का नाम शंपा पांडे था. वह इंफोसिस कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थीं. 13 दिन पहले ही वह अपने दो बच्चों और पति के साथ फ्लैट में शिफ्ट हुई थीं. यह घटना एमआर 11 शिव वाटिका समृद्धि एनक्लेव की है. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. लंबे समय से रहवासियों और आरोपियों के बीच पेंटहाउस किराए पर देने को लेकर विवाद चल रहा था. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी शख्स और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है. 

रहवासियों को थी पेंटहाउस को लेकर आपत्ति
पुलिस के अनुसार, एमआर 11 स्थित टाउनशिप की सागरश्री एन्क्लेव बिल्डिंग में कुलदीप चौधरी ने अपना पेंटहाउस Airbnb को किराए पर दे रखा है. इस वजह से रोज नए-नए लोग वहां आते थे. इसी बात को लकेर रहवासियों को आपत्ति थी. बुधवार रात रहवासियों ने कुलदीप चौधरी के फ्लैट की लाइट बंद कर दी. लाइट बंद होता देख कुलदीप नीचे आए. गुस्से में उन्होंने रहवासियों के फ्लैट की लाइट बंद कर दी. इसे लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई. 

बेटे ने दौड़ाई कार, महिला की मौत
विवाद के बीच ही कुलदीप का बेटा मोहित चौधरी कार लेकर आया. उसने तेज रफ्तार में कार दौड़ा दी. पहले वहां रहने वाली महिला कर्मचारी को टक्कर मारी, इसके बाद दूसरी बार में शंपा पांडे को टक्कर मार दी. घटना के बाद शंपा को तुरंत बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई. यह पूरी वारदात बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. 

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'कार रोक सकता लेकिन नहीं रोकी'
अयोध्या के रहने वाले सौरभ पांडे ने बताया कि बिल्डिंग के नीचे शोर हो रहा था, जिसे सुनकर हम नीचे गए. कुछ देर में वहां मारपीट होने लग गई. इसी बीच पेंटहाउस के मालिक का बेटा 60-70 की स्पीड में कार लेकर आया. पहले उसने महिला कर्मचारी को घायल. दूसरी बार उसने मेरी पत्नी को चपेट में ले लिया. पत्नी को पहले बोनट लगा. फिर सीधे दीवाल में जाकर टक्कर मार दी. पत्नी से सिर में चोट लगी और वह नीचे गिर गई, इसके बाद उसने कार चढ़ा दी. सौरभ ने कहा कि अगर वह चाहता तो कार रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. 

पुलिस मामले की जांच में जुटी
पुलिस ने इस मामले में आरोपी कुलदीप चौधरी और उसके बेटे मोहित चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बिल्डिंग में लगा DVR जब्त कर ली है. Airbnb के जरिए यहां कौन-कौन लोग आते थे, इसकी जांच की जाएगी.

क्या होता है Airbnb?
Airbnb एक ऑनलाइन फ्लेटफॉर्म और मोबाइल एप है. इसके जरिए लोग घर, अपार्टमेंट, या अनोखी जगहें, जैसे ट्रीहाउस, विला कम समय के लिए किराए पर बुक कर सकते है. दिल्ली-मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में यह बहुत आम है.

यह भी पढ़ें-इंदौर का मुस्लिम डॉक्टर बना हैवान, इलाज के दौरान इंजेक्शन लगाकर करता था दुष्कर्म

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